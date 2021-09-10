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Giriş Tarihi: 10.9.2021

60 milyonluk harcama Chip-para ile silinecek

60 milyonluk harcama Chip-para ile silinecek
AKBANK Axess kartında biriken chip-para'lar ile mevcut harcamaları silme projesini hayata geçirdi. Kredi kartından kazanılan chip-para'ların toplamı sürekli değişse de bugün itibarıyla 60 milyon TL'lik bir rakama ulaştı. Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, "Axessliler tüm harcamalarını Axess Mobil üzerinden tek tuşla kolayca silebiliyor. Üstelik ilk kez Axessli olanlar 900 TL'ye varan chip-para kazanabiliyor. 5 milyona yakın kredi kartı müşterimiz ve 6 milyonu aşkın kredi kartımızla Türkiye'de bugün her 10 işlemden 1'inde Akbank kredi kartları tercih ediliyor" şeklinde konuştu.
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60 milyonluk harcama Chip-para ile silinecek
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