60 milyonluk harcama Chip-para ile silinecek

AKBANK Axess
kartında biriken chip-para'lar ile mevcut harcamaları silme projesini hayata geçirdi. Kredi kartından kazanılan chip-para'ların toplamı sürekli değişse de bugün itibarıyla 60 milyon TL'lik bir rakama ulaştı. Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce
, "Axessliler tüm harcamalarını Axess Mobil
üzerinden tek tuşla kolayca silebiliyor. Üstelik ilk kez Axessli olanlar 900 TL'ye varan chip-para kazanabiliyor. 5 milyona yakın kredi kartı müşterimiz ve 6 milyonu aşkın kredi kartımızla Türkiye
'de bugün her 10 işlemden 1'inde Akbank kredi kartları tercih ediliyor" şeklinde konuştu.