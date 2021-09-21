İstanbul’da büyük ulaşım atağı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından İstanbul'un toplu taşıma hayatına çok önemli bir proje kazandırıldı. Kazlıçeşme- Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon Odaklı Dönüşüm Projesi'nin tanıtımı Bakan Adil Karaismailoğlu katılımıyla gerçekleştirildi. Hat kapsamında Sirkeci-Cankurtaran
-Kumkapı
-Yenikapı
- Cerrahpaşa
-Kocamustafapaşa
-Yedikule
- Kazlıçeşme istasyonlarının olacağını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, güzergâhta bulunan 8.5 kilometrelik bir raylı sistem hattının yaya odaklı, çevreye duyarlı bir şekilde yeniden canlandırılacağını bildirdi. Karaismailoğlu, "74 bin metrekarelik yeni yeşil alanı ile 7.5 kilometrelik bisiklet ve 6.5 kilometrelik yaya yolu ile 10 bin 120 metrekarelik meydan ve rekreasyon alanları ve 6 bin metrekarelik kapalı sosyal ve kültürel alanı ile İstanbulumuzun değerine değer katacak çok önemli bir projedir" dedi. Karaismailoğlu, projenin 8 istasyonlu raylı sistem ve yaya odaklı yeni nesil bir ulaşım projesi olduğunu kaydetti.
786 MİLYON EURO TASARRUF
Bakan Karaismailoğlu, devam eden projeler tamamlandığında İstanbul'un raylı sistem hattı uzunluğunun 354.3 kilometreye yükseleceğini belirterek, "Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı, 2023'ün ilk çeyreğinde tamamlanacak. 2023-2053 yılları arasındaki 30 yıllık süreçte karayolu bakım ve işletme açısından 425 milyon euro, çevreye olan etkilerin azalmasıyla 117 milyon euro ve zaman kazancıyla yaklaşık 243 milyon euro olmak üzere toplamda 786 milyon euro üzerinde tasarruf edeceğiz" dedi.