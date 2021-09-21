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Haberler Ekonomi Haberleri Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir SABAH TV'ye konuştu: Yeni projeler gelecek mi?
Giriş Tarihi: 21.9.2021 16:04 Son Güncelleme: 21.9.2021 16:12

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir SABAH TV'ye konuştu: Yeni projeler gelecek mi?

ABDULHAY SELİM DÜNDAR ABDULHAY SELİM DÜNDAR
ERKAN SEVENLER ERKAN SEVENLER

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, bu yıl 4. kez kapılarını misafirlere açtı. TEKNOFEST'e ilk günden yoğun ilgi gösterildi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TEKNOFEST'te SABAH TV'ye konuştu. İsmail Demir, etkinliğin büyüyerek devam ettiğini ve gençleri hareketlendirdiğini kaydetti. Demir, savunma sanayiindeki gelişmelere de değindi ve "Çok sayıda projemiz var. Çalışmalarımız sürüyor. Üniversitelerimiz, araştırma kurumlarımız, şirketlerimiz bunları hayata geçirecekler." dedi.

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği TEKNOFEST heyecanı bugün başladı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TEKNOFEST'te SABAH TV'nin sorularını yanıtladı. İsmail Demir, "TEKNOFEST büyüyerek devam ediyor. Güzel bir ivme yakaladı. Belki uluslararası boyutu da olacak. Yüz binlerce genci hareketlendirdi ve proje başvuruları yaptılar." dedi.

İsmail Demir, "Binlerce genç birer ideal demek. Bir hedefe doğru yol almak demek. Sırf burayı ziyaret etmiş olmaları bile görme imkanı bulamadıkları bir dizi ürünü görmeleri, teknoloji uygulamalarına şahit olmaları anlamına geliyor." diye konuştu.

Savunma sanayiindeki gelişmelerle ilgili konuşan İsmail Demir, çok sayıda projenin söz konusu olduğunu kaydederek, çalışmaların devam ettiğini belirtti.

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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir SABAH TV'ye konuştu: Yeni projeler gelecek mi?
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