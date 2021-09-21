Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir SABAH TV'ye konuştu: Yeni projeler gelecek mi?

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği TEKNOFEST heyecanı bugün başladı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TEKNOFEST'te SABAH TV'nin sorularını yanıtladı. İsmail Demir, "TEKNOFEST büyüyerek devam ediyor. Güzel bir ivme yakaladı. Belki uluslararası boyutu da olacak. Yüz binlerce genci hareketlendirdi ve proje başvuruları yaptılar." dedi.

İsmail Demir, "Binlerce genç birer ideal demek. Bir hedefe doğru yol almak demek. Sırf burayı ziyaret etmiş olmaları bile görme imkanı bulamadıkları bir dizi ürünü görmeleri, teknoloji uygulamalarına şahit olmaları anlamına geliyor." diye konuştu.

Savunma sanayiindeki gelişmelerle ilgili konuşan İsmail Demir, çok sayıda projenin söz konusu olduğunu kaydederek, çalışmaların devam ettiğini belirtti.