Ek gösterge artışı ile maaş, emekli aylık ve ikramiyelerinde ne kadar artış bekleniyor?

Maaş, emekli aylıkları ve ikramiyeler yüzde 20-25 oranında artacak. Yaklaşık 30 yıl hizmeti bulunan 3000 ek göstergeye tabi olanların emekli aylığı 4 bin 270 lira, 2200 ek göstergeye tabi olanların ise 4 bin 150 lira. Bir yıllık hizmet karşılığı ödenen ikramiye tutarı ise sırasıyla 5 bin 135 ve 4 bin 990 lirayı buluyor. Bugün otuz yıllık hizmet üzerinden 3000 ek göstergeyle yaklaşık 155 bin lira alan yeni uygulama ile 185 bin lira alacak.



