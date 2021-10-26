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Giriş Tarihi: 26.10.2021 09:23 Son Güncelleme: 26.10.2021 09:23

Kredi faiz oranları düştü! İşte banka banka yeni konut kredisi faiz oranları

SABAH EKONOMİ SERVİSİ
Kredi faiz oranları düştü! İşte banka banka yeni konut kredisi faiz oranları
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Beklenen konut kredisi faiz oranları indirimi geldi. Merkez Bankası'nın iki kez üste üste faiz indirimi sonrası gözler bankaların konut kredisi faiz oranları için yapılacak açıklamaya çevrilmişti. Piyasalar yeni haftaya başlarken 3 kamu bankası konut kredisi faiz indirimi için ortak açıklama yaptı.

Konut kredisi faiz oranları hakkında açıklama geldi. Kamu Bankaları Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank yaptığı ortak açıklama ile konut kredisi faiz indirimi için ortak açıklama yaptı. İşte banka banka yeni konut kredisi faiz oranları:

ORTAK FAİZ AÇIKLAMASI: 200 BAZ PUANA KADAR DEĞİŞEN İNDİRİM YAPILDI

Kamu Bankaları Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gidildi.

22 Ekim 2021 tarihi itibarıyla kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapıldı.

1 MİLYON LİRANIN ALTINDA 1,29 FAİZ ORANI UYGULANACAK

Konut kredileri faiz oranlarında ise 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda %1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise %1,34 faiz oranları uygulanmaya başlanacak.

HALKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

Halkbank konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,38'den 1,29'a geriledi.

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,37'den 1,29'a geriledi.

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

VakıfBank konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,37'den 1,29'a geriledi.

Kamu bankalarından gelen faiz indirimi sonrası gözler özel bankalara çevrildi. İşte mevcut durumda özel bankaların konut kredisi faiz oranları:

İŞ BANKASI

Konut kredisi faiz oranı: 1,38

TEB BANKASI

Konut kredisi faiz oranı: 1,58

GARANTİ BANKASI

Konut kredisi faiz oranı: 1,52

YAPI KREDİ BANKASI

Konut kredisi faiz oranı: 1,44

AKBANK

Konut kredisi faiz oranı: 1,39

ING BANK

Konut kredisi faiz oranı: 1,52

QNB FİNANSBANK

Konut kredisi faiz oranı: 1,48

FİBABANKA

Konut kredisi faiz oranı: 1,64

ALTERNATİF BANK

Konut kredisi faiz oranı: 1,69

HSBC

Konut kredisi faiz oranı: 1,74

ICBC Turkey

Konut kredisi faiz oranı: 1,89

"BİSİKLETİN PEDALININ DÖNMESİ LAZIM"

Doç. Dr. Cüneyt Dirican, kamu bankalarından gelen faiz indirimini A Para'da değerlendirdi. Krediye ulaşmanın rahatlamasının ekonominin canlı kalması için önemli olduğun belirten Dirican, "Konut faizlerindeki indirim konut stokların hareketlenmesi için önemli. Bisikletin pedalının dönmesi anlamında bunları görmek lazım" dedi.

Doç. Dr. Cüneyt Dirican: Bisikletin pedalının dönmesi lazım

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Kredi faiz oranları düştü! İşte banka banka yeni konut kredisi faiz oranları
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