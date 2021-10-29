Merkez Bankası
Başkanı Şahap Kavcıoğlu
, yılın son enflasyon raporunu sundu. Yıl sonu itibarıyla enflasyon tahmini yüzde 14.1'den yüzde 18.4'e çıktı. Kavcıoğlu, kurdaki artışın önemli bir kısmının algından kaynaklandığına dikkat çekerek, "Algıyı çalışmalarımızla kıracağız" yanıtını verdi. Fiyat istikrarını cari açığı azaltarak sağlamayı hedeflediklerini belirten Kavcıoğlu, "Kur
kendi dengesini bulacaktır. Kontrollü şekilde gidiyoruz. Fiyat istikrarını cari açığı azaltarak sağlamayı hedefliyoruz. Cari açık düzeltildiğinde kur dengeye gelecektir" diye konuştu. Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, şu mesajları verdi:
- ENLASYON YÜZDE 5'TE İSTİKRAR KAZANACAK:
Enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsayacağını öngörüyoruz. Enflasyonun 2023'te yüzde 7 seviyesine geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz. Bir önceki rapora göre gıda fiyatları, TL
cinsinden ithalat fiyatları varsayımlarındaki güncellemeler enflasyon tahminini 2.1 puan ve 1.5 puan artırdı. Enflasyonun 2022 sonunda hedeflere yaklaşacağını öngörüyoruz.
- YATIRIM İŞTAHI YÜKSEK:
Firmalar gelecek yıllar için yatırım harcamalarını artırmayı planlıyor. Yatırım iştahı son 10 yılın en yüksek seviyesinde bulunuyor. Yatırımlar ve krediler arasındaki ilişki açısından bakıldığında, üçüncü çeyrekte sabit yatırıma yönelik kredi talebi yükseldi.
- REZERV 126 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ:
Rezervlerde istikrarlı bir artış eğilimi var. Reeskont
kredi geri dönüşleri, zorunlu karşılık adımları ve cevherden altın alımları rezervleri yukarı yönlü etkiledi. Diğer merkez bankalarıyla yapılan swap işlemleri ve SDR tahsisatı gibi gelişmeler de rezervleri yukarı yönlü etkileyen faktörlerden. 15 Ekim itibarıyla rezervler 126 milyar dolar seviyesine yükseldi. Rezerv birikiminin devam etmesini amaçlıyoruz. (Daha önce 136 milyar dolarlık rezerve ulaşıldığının anımsatılması üzerine) Rezervlerle ilgili hedefimiz o rakamı yakalamak ve üzerine çıkmak.
- KUR DENGESİNİ BULACAKTIR:
Sadece faiz indirimleriyle kur artışı gerçekleşmiyor. Biz kur hedefi belirlemiyoruz. Cari denge sağlandığında kur üzerinde de denge sağlanacaktır. Bir kur hedefi ya da kura müdahale şeklinde bir şeyimiz yok, serbest piyasa koşulları içinde kur kendi dengesini bulacaktır. Kur geçişkenliğinin bu dönem daha az olmasını bekliyoruz, kur artışının enflasyona bir miktar yansıyacağını tahmin ediyoruz.
- FAİZ İNDİRİMİ SİRAYET ETTİ:
Bankacılık sektörü de buna olumlu tepki vermiştir. Dolayısıyla ben faizlerin süre içinde daha aşağıya geleceğini düşünüyorum.
- KURDA ALGIYI YIKACAĞIZ:
Reeskont kredisinin ihracat bedellerinin Türkiye'ye getirilmesi, Türk Lirası'na döndürülmesi ve kredinin vadesinin de ihracat bedelleriyle kapanması şartını getirdik. Bu yardımcı olacaktır. Kurdaki baskının büyük bir kısmı algıdan kaynaklanıyor. Bu çalışmalarla algıyı yıkacağız.
FAİZ İNDİRİMİ İÇİN ALAN VAR
FAİZ
indirimine yönelik aşağı yönlü ayarlama için yılsonuna kadar sınırlı alan kaldı. Geldiğimiz noktada indirime gitme nedenimiz arızi sıkıntıları arındırarak kendimize bir alan gördük. Gelişmelere göre yılsonuna kadar buralardaki değişimleri arkadaşlarımız çalışıyor. Çalışmalar sonucunda geçici olan bu durumun bize ne kadar imkân sağlayacağını, ne yönde gelişim göstereceğini hep beraber göreceğiz. Fiyat gelişmeleri ile ilgili Erken Uyarı Sistemi de bitirildi. İlgili kuruluşlarla, Gıda Ortak Platformu'yla fiyat gelişmeleri, ürün rekolteleri sağlıklı şekilde takip edilecek.
CARİ DENGE KURDAKİ BASKIYI AZALTACAK
CARİ
dengeyi sağladığımızda kur üzerindeki baskı da azalacaktır, dengeye gelecektir. Bu anlamda da uyguladığımız politikalarla kur inşallah dengeye gelecektir. Cari fazla verdiğimizde finansal istikrar ve fiyat istikrarını sağlamış olacağız. Cari açığın kapanması noktasında önemli bir fırsat Türkiye'nin önüne gelmiştir. Cari açığın kapanmasının temeli de kur artışını sağlayarak olmayacak, böyle bir hedefimiz yok. Tamamen veri analizi yaparak, sahada ve firmalarla yapılan görüşmelere göre, çok büyük sipariş, çok büyük yatırım ve üretim iştahı var. Cari dengenin sağlanması, daha kalıcı bir fiyat istikrarını getirecek. Parasal sıkılaştırmanın krediler, iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkileri ithalat artışını sınırladı. Ters dolarizasyon gerçekleşiyor. Şu ana kadar döviz tevdiat hesaplarından 40 milyar dolara yakın çözülme var. TL mevduatına baktığımızda 300 milyar liranın üzerinde bir artış var. Zor bir süreç ama biz bu ters dolarizasyonun devamında kurların üzerindeki baskının da hafifleyeceğini düşünüyoruz. İki şey önemli, bir cari işlemler dengesi ve ters dolarizasyonun sağlanması. İyi gidiyoruz.
TÜRKİYE BÜYÜK BİR İVME YAKALADI
ENFLASYONDA, gıda ve enerjiye dayalı artış söz konusu. Buradaki talep ve arz şoklarını analiz ederek, faiz indirimine gittik. Türkiye çok büyük ivme yakaladı. İhracatta üretim üssü haline gelmek üzere çok büyük talep var. İstihdama ilişkin yüksek frekanslı veriler, açılmanın etkisiyle iş gücü piyasasında da toparlanmaya işaret ediyor. Güçlü bir artışla salgın dönemi kayıpları telafi edildi.