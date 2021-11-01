Son dakika: Bütün çalışanları ilgilendiriyor! 7.5 saatlik işe en az 1 saat dinlenme zorunlu



Ara dinlenmesi için ücret talep edilebilir mi?

Ara dinlenmesi için ücret ödenmesi gerekmez. Ancak, bu süre işçiye dinlenme zamanı olarak tanınmamışsa, işçinin normal ücretinin ödenmesi gerekir.



Hareket halindeki taşıtta çalışan işçiler ara dinlenme hakkını nasıl kullanır?

Taşıtta çalışanlar duraklama yerlerinde ara verebilir. Kalkış varış yerleri arasında duraklama yeri yoksa ara dinlenme taşıt içerisinde verilebilir.



Eksik yapılan ara dinlenmede ücret talep edilebilir mi?

Eksik yapılan dinlenmeyi ileri sürerek iş parası isteme hakkı bulunmuyor. İşçi herhangi bir iş yapmasa da işyerinden ayrılmıyorsa serbestçe tasarruf edebileceği ara dinlenmesinden bahsedilemez.



Aylık yemek parası kaç iş günü üzerinden hesaplanıyor?

İdari şartnamede yemek ücreti 22 veya 26 gün üzerinden hesaplanıyor. İşveren gün sayısını belirlemezse hesaplama 26 gün olarak yapılıyor. Yemek bedeli nakit ödenecekse şartname zorunluluğu bulunuyor.



Yemek ücreti kıdem tazminatına dâhil ediliyor mu?

Kıdem hesaplamasında personelin işverenden aldığı diğer kazançlar da ekleniyor. Periyodik olarak ödenen ücretler, yardımlar, performansa, satışa bağlı ödemeler dâhil ediliyor. Yemek ve yol parası gibi süreklilik taşıyan ödemelerin de kıdeme eklenmesi gerekiyor.



Çalışana verilen yemek hizmetinin işverene sağladığı avantajlar neler?

Çalışanına yemek bedeli ödeyen işyeri bu yıl için günlük yemek istisnası kadar (KDV dâhil 25.25 lira) Gelir Vergisi'nden muaf tutuluyor. Bu muafiyetle firmalar çalışan başına yılda 6 bin liraya kadar tasarruf sağlayabilir.