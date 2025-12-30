2026’da tüketici ve işverenler için yeni düzenlemeler

Yılbaşından itibaren tüketiciyi, esnafı ve reel sektör temsilcilerini ilgilendiren birçok düzenleme uygulamaya konulacak. Araç alım-satımından para transferine, plastik poşetten vergilendirmeye, kredi kartından tüketici uyuşmazlıklarına kadar toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren birçok uygulama hayata geçirilecek.

ARAÇ ALIM-SATIMINDA YENİ DÖNEM

İkinci el motorlu kara taşıtlarının pazarlanması veya satışının, ilk tescilinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeden yapılamaması ve ilan kısıtlaması uygulamaları 1 Temmuz 2026'ya kadar devam edecek. Noterde yapılan sıfır araçların ilk tescili işlemlerinden ve tescil edilmiş araçların (ikinci el) satış ve devrine ilişkin işlemlerden, 1000 liradan az olmamak üzere satış ve devir bedeli üzerinden nispi noter harcı alınacak.

KAZANÇ ÜST SINIRI ARTTI

Ayakta teşhis ve tedavi gerçekleştirilen özel sağlık kuruluşları ile ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşlarına ait belgeler, veteriner hekim muayenehane ve poliklinikleri ile hayvan hastanelerine verilen ruhsatlar, kıymetli madenler kuruluş ve faaliyet izin belgeleri, kuyum, ikinci el motorlu kara taşıtı ve taşınmaz ticareti yetki belgeleri ile ticari hava yolu ve genel havacılık işletme ruhsatlarından belirlenen tutarlarda yıllık harç alınacak. Asgari ücretin 7.5 katı olarak uygulanan prime esas kazanç üst sınırı, asgari ücretin 9 katına çıkarılacak.

BÜYÜKŞEHİRLERE DÜZENLEME

Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Ocak 2026'dan itibaren 13 büyükşehirde mal alım satımı, otel, lokanta faaliyeti gibi basit usul kapsamı dışında olan işler, diğer 17 büyükşehirde de bu kapsamın dışına çıkarılacak. Böylece tüm büyükşehirlerde aynı işi yapanlar eşit uygulamaya tabi olacak. Ayrıca büyükşehirlerde ticari taksi, dolmuş, minibüs, otobüs gibi araçlarla şehir içi yolcu taşımacılığı yapanların kazançları gerçek usulde vergilendirilecek.



PARA TRANSFERİNDE YENİ DÖNEM

Türkiye'de banka hesabı olan milyonlarca kişiyi etkileyecek olan Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun tebliği 2026'da devreye girecek. 200 bin lira ve üstü para transferlerinde paranın kaynağı ve gönderim nedenleri açıklamalı olarak beyan edilecek. Artık havale veya EFT açıklamasına yalnızca "para", "ödeme" ya da "borç" yazmak yeterli olmayacak. Bankalar, kullanıcıları işlem sırasında belirli kategoriler arasından seçim yapmaya yönlendirecek. Ancak söz konusu seçeneklerde "gayrimenkul alım ödemesi", "motorlu taşıt alım ödemesi", "borç verme-ödeme", "hediye- bağış-yardım", "vergi-resim-harç", "tazminat- sigorta", "avukatlık-danışmanlık-müşavirlik", "sağlık", "kripto-dijital varlık", "şans oyunları-bahis", "eğlence-sosyal medya ödemeleri" gibi ifadelerin yer alması zorunlu olacak. Seçenekler arasında transferin nedenine ilişkin somut bilgi içermeyen "diğer" veya "bireysel ödeme" gibi başka seçeneklerin olması ve bunların müşteri tarafından seçilmesi durumunda, en az 20 karakter uzunluğunda işlem açıklaması istenecek. Açıklamanın yapılmaması durumunda transfer gerçekleştirilmeyecek.

FORM DOLDURULACAK

Finansal kuruluşlar, tutarı ya da birbiriyle bağlantılı toplam tutarı 200 bin lira ile 2 milyon lira arasındaki nakit işlemlerde, beyan için müşteriye en sık kullanılan işlem türlerini seçenek olarak sunacak. Bu kapsamda da "diğer" veya "bireysel ödeme" gibi seçeneklerin müşteri tarafından seçilmesi durumunda, işlemin niteliğine ilişkin en az 20 karakter uzunluğunda açıklama alınacak. Finansal kuruluşlar, 2 milyon 1 lira ile 20 milyon lira arasındaki tutarlar için "nakit işlem beyan formu"nun doldurulmasını sağlayacak. Bu formda somut bilgi içermeyen, "diğer" veya "bireysel ödeme" seçeneklerinin seçilmesi durumunda da en az 20 karakter uzunluğunda açıklama yapılması gerekecek. Özellikle 20 milyon TL ve üzerindeki işlemlerde, işlemin dayanağını gösteren resmi belgeler talep edilebilecek. Konut alımlarında tapu, araç satışlarında noter evrakı, ticari işlemlerde ise fatura gibi belgeler bu kapsamda istenebilecek. Belge sunulmaması halinde bankalar işlemi gerçekleştirmeyecek.



BES'TE 2 GÜNDE % 30 KÂR FIRSATI VAR

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) devlet katkısının üst sınırını almak isteyenler için süre daraldı. Aralık ayı sonuna kadar ödeme yapanlar, yatırdıkları tutarın yüzde 30'u oranında ve en fazla 93 bin 618 lira devlet katkıs ı alabilecek. Devlet katkısı, yıllık brüt asgari ücretin yüzde 30'u ile sınırlandırılıyor. 2025'te brüt asgari ücret 26 bin 5 lira olarak uygulanırken, yıl boyunca toplam 312 bin 60 lira katkı payı yatıranlar en yüksek devlet katk-ı sı olan 93 bin 618 lirayı almaya hak kazanıyor. Ödemesi üst limite ulaşmayanlar, kalan tutarı son 2 gün içinde yatırarak 93 bin 618 liralık devlet katk-ı sını tamamlayabiliyor. BES'i olmayanlar ise 312 bin 60 lira yatırarak bu katkıyı elde edebiliyor.

OYUNCAKLARA SIKI DENETİM

Ticaret Bakanlığı, 1 Ocak 2026'dan itibaren ithalat aşamasındaki oyuncak denetimlerinde yeni bir aşamaya geçecek. Denetimlerde, oyuncak üzerinde, bunun mümkün olmadığı durumlarda ise ambalajında ya da oyuncağın yanındaki bir belgede imalatçı ve ithalatçı ile kayıtlı ticari isimlerinin veya kayıtlı ticari markaları ve adreslerinin olup olmadığı kontrol edilecek. Bu bilgilerin yer almadığı başvurular reddedilecek.

12 PUNTO ZORUNLULUĞU

Yazılı sözleşmelerin 12 punto büyüklüğünde düzenlenmemesinden teşhir edilen mal veya hizmetin haklı sebep olmadan tüketicilere satışından kaçınılmasına kadar bir dizi hükmü ihlal edenler hakkında, her bir işlem başına 3 bin 973 lira idari para cezası uygulanacak. Garanti belgesi ile Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzunun tüketiciye hiç veya mevzuata uygun teslim edilmemesi halinde satıcıya 3 bin 922 lira, Bakanlıktan alınması gereken satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini temin etmeyen üretici ve ithalatçılara 2 milyon 13 bin 887 lira idari para cezası verilecek.

TAMİR SÜRESİNİ AŞANA CEZA

AZAMİ tamir süresinin aşılması, bakım ve onarım hizmetlerinin mevzuata uygun sunulmaması durumlarında aykırılığı tespit edilen işlemler için uygulanacak ceza tutarı 3 bin 973 lira olacak. Herhangi bir üretici veya ithalatçıya bağlı olmadan faaliyette bulunan servis istasyonlarının, her türlü mecra ve faaliyetlerinde kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde "özel servis" ibaresini kullanmaması durumunda ceza tutarı 32 bin 510 lira olarak uygulanacak. Yenileme yetki belgesi olmadan bu faaliyette bulunulması halinde 3 milyon 190 bin 204 lira, yenilenmiş ürün satışında tespit edilen aykırılık ve eksikliklerle ilgili olarak da her bir işlem için 3 bin 187 lira ceza kesilecek.

YERSİZ ÜCRET VE MASRAFA GEÇİT YOK PLASTIK POŞET YENI YILDA 1 LIRA OLACAK

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2019'da hayata geçirilen uygulamayla 25 kuruştan satışına başlanan plastik poşetin fiyatı, 1 Ocak 2026'dan itibaren 1 lira olarak belirlendi. Bakanlık tarafından plastik kaynaklı atık kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla plastik poşetler, 1 Ocak 2019 itibarıyla ücretli hale getirildi. Uygulamanın başladığı 2019 ile 2025i'n ilk 9 aylık verilerine göre, plastik poşet kaynaklı toplam 2 milyon 844 bin 596 ton plastik atığın oluşumu engellendi. Bu azalmayla plastik poşet üretimi çiin gerekli plastik ham madde ithali de önlendi ve yaklaşık 28 milyar lria tasarruf edilerek 167 bin 984 ton sera gazı emisyon salımının önüne geçlidi.

ETDS ARTIK ZORUNLU

TİCARET Bakanlığı, yılbaşından itibaren kurulacak şirketlerde Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) zorunluluğu getirdi. Yeni yılda kuruluşu ticaret siciline tescil edilecek tüm şirketler, pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterini ETDS'de tutmakla yükümlü olacak.