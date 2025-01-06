23 bin konuta turizm izin belgesi

Otelde konaklamayı tercih etmeyenlerin, masrafını azaltmak isteyenlerin tatil anlayışındaki değişiklikle günlük ev kiralama yönteminin yaygınlaşması sonrası fiyat artışını önleme, emlak ve turizm sektöründe denetim sağlanması için 1 Ocak 2024'ten itibaren uygulanan 'Turizm Amaçlı Kiralanan İzin Belgeli Konut' sayısı 22 bin 939 oldu. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personeli, internet ortamındaki ilanları titizlikle inceleyip, izin belgesiz günübirlik kiralama yapanların tespiti için çalışma yürütüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de turizm amaçlı kiralanan izin belgeli konut sayısı en fazla il Muğla oldu. Muğla'da 6 bin 573 konut izin belgesi aldı. İzin belgeli konut sayısı Antalya'da 4 bin 899, İstanbul'da 2 bin 250, İzmir'de 1.959, Balıkesir'de 1.161, Bursa'da 138, Çanakkale'de 535, Edirne'de 1.235, Mersin'de 356 oldu.İzin belgesi bulunmaksızın turizm amaçlı kiralanan konutları kiraya verenlere, her bir konut için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak. İzin belgesi alınmaksızın turizm amaçlı kiralama faaliyetine devam edenlere 500 bin lira idari para cezası uygulanacak. İzin belgesi bulunmaksızın turizm amaçlı kiralama faaliyetlerine devam edenlerle her defasında 100 günden fazla süreli kira sözleşmesi yapmasına rağmen ilk sözleşme tarihinden itibaren 1 yıl içinde aynı konutu 4 defadan fazla kiraya verenler hakkında 1 milyon lira ceza verilecek.