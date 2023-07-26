5 bin 625 lira aylık alana 135 bin liralık evlilik ikramiyesi

YAZ mevsimiyle birlikte düğün sezonu sürerken "evlilik ikramiyesi, ödeneği" ile dul ve yetim aylığı alan gençlerin evlilik hazırlıkları kolaylaştırılıyor. Memur ve emeklilere yapılan zammın ardından evlilik ödeneği de arttı. En düşük emekli aylığı 7.500 liraya çıkınca yüzde 75 oranında dul ve yetim aylığı alanların maaşı 5 bin 625 liraya, yüzde 50 hissesi olanın 3 bin 750 liraya, yüzde 25 hissesi olanın da 1875 liraya çıktı. Buna göre, 5 bin 625 lira yetim aylığı alan (iki yıllık aylık kadar) 135 bin lire evlenme desteği alacak.Evlilik yardımı, çeyiz parası olarak bilinen evlenme ödeneği, annesi veya babası vefat eden, ölüm geliri ya da aylığı alan kız çocuklarına nakdi olarak veriliyor. Evlilik desteği hak sahibinin en son aldığı yetim aylığına göre hesaplanıyor. Hak sahipleri çeyiz parasını evlilik öncesinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na e-devletten başvurarak alabiliyor. Bugüne kadar evlenme yardımı almayanlar 5 yıllık süre için geriye dönük ödeme için başvuruda bulunabiliyor. Evlilik yardımında sigorta kolu ve yaş sınırı bulunmuyor. SSK, Bağ-Kur sigorta kolu üzerinden yetim aylığı alanlar aylığının 24 katı, Emekli Sandığı'ndan aylık alanlar da 12 katı üzerinden evlenme ödeneği alabiliyor. Dul olup yeniden evlenenler ikinci defa ödenekten yararlanamıyor. Boşanma durumunda anne ya da babadan yeniden aylık almak için iki yılın dolması gerekiyor. Yardımda yaş sınırı bulunmuyor.