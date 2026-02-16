500 bin konut kuralarında yoğun hafta

TOKİ tarafından hayata geçirilen Yüzyılın Konut Projesi
'nde, kura çekimi heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 7 hafta önce başlayan süreç, 13 Şubat Cuma günü Tekirdağ
'da 6 bin 865, Balıkesir
'de 7 bin 548, Kocaeli
'nde 10 bin 340 konutun kura çekimiyle devam etti. Böylece 58 ilde bugüne kadar toplam 213 bin 451 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlenmiş oldu.
"ADIM ADIM İLERLİYORUZ"
Tarihi projede 16-22 Şubat haftasının kura takvimi de açıklandı. Yeni hafta programına ilişkin açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Adım adım ilerliyoruz. Bugüne kadar 58 ilde 213 bin 451 konutumuzun kurasını tamamladık. Bu hafta 11 ilimizde daha 98 bin 839 ailemiz yuva heyecanı yaşayacak. Türkiye Yüzyılı, yuvalarla yükseliyor" ifadelerini kullandı. 22 Şubat itibarıyla kurası çekilen il sayısı 69'a hak sahibi belirlenen konut sayısı ise 312 bin 290'a yükselecek.
YENİ HAFTA PROGRAMI
16-22 Şubat haftasının kura programı ve söz konusu illerde hak sahibi belirlenecek olan konut sayıları şu şekilde sıralanıyor:
BUGÜN: Eskişehir
(6 bin 55), Karaman (1550)
17 ŞUBAT SALI:
Konya (15 bin 200), Sakarya (6 bin 633)
18 ŞUBAT ÇARŞAMBA:
Mersin (8 bin 190), Kırklareli (2 bin 255)
19 ŞUBAT PERŞEMBE:
Diyarbakır (12 bin 165)
20 ŞUBAT CUMA:
Adana (12 bin 400), Çanakkale (3 bin 276), Gaziantep (13 bin 890)
21 ŞUBAT CUMARTESİ:
Bursa (17 bin 225)