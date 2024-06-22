62 bin emekli indirimden faydalandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Nisan itibarıyla yüksek hızlı tren (YHT), anahat ve bölgesel trenlerde uygulanmaya başlanan emeklilere yüzde 10 indirim kampanyasından faydalanan emekli vatandaş sayısının 62 bin kişiye ulaştığını söyledi.Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2024 yılının emekli yılı ilan edildiğini belirterek, "Son 22 yılda ulaşım altyapısına 275 milyar dolar yatırım yaptık. Türkiye güçlendi, büyüdü. Türkiye artık eski Türkiye değil. Ulaşım altyapısı, milli savunma, teknoloji ve uzay olmak üzere ileri teknoloji gerektiren birçok ilke hep birlikte imza attık. Bu günleri hazırlayan, bu başarılarda imzası olan Türkiye Yüzyılı'nın emektarları emeklilerimiz için trenlerimizde 1 Nisan itibarıyla yüzde 10 indirim uygulaması başlattık" dedi. Yüzde 10 indirim kampanyasından 1 Nisan'dan bu yana 62 bin emekli vatandaşın faydalandığını ifade eden Uraloğlu, "Akıl ve alın terleriyle ülkemize hizmet eden emeklilerimiz, seyahatlerinde ağırlıklı olarak yüksek hızlı trenleri tercih ediyor. İndirimi başlattığımız nisan ayının başından bu yana yüksek hızlı trenlerle 37 bin 500, anahat trenleri ile 10 bin 321, bölgesel trenlerle ise 14 bin 240 emeklimiz yolculuk yaptı" açıklamasında bulundu.Emekli vatandaşların hayatlarının ikinci baharında günlük yaşamın içerisinde yer almaları ve toplumdan kopmamaları için bakanlık olarak her türlü tedbiri almaya devam edeceklerinin altını çizen Bakan Uraloğlu, "Türkiye Yüzyılı'nın mimarı olan emeklilerimiz başımızın tacıdır. Onları trenlerimizde misafir etmekten mutluluk duyarken, trenlerimizde konforlu ve güvenli seyahat edebilmeleri içinde her türlü tedbiri alıyoruz. Hayata geçirdiğimiz turuncu masa uygulamasıyla yaşlı veya hareket kısıtlı vatandaşlarımıza destek oluyoruz" diye konuştu.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A uydusunun SpaceX Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'nda son testlerinin yapıldığını söyledi. Bakan Uraloğlu, Türksat- 6A Uydu Projesi'nin planlanan bir şekilde ilerlediğini belirterek, 4 Haziran'da Antonov An-124 tipi uçak ile Türkiye'den uğurladıkları uydunun, 19 saatlik yolculuğun ardından ABD'nin Florida Eyaleti'nde bulunan SpaceX Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'na gönderildiğini anımsattı. Uraloğlu, Türksat 6A'nın mevcut proje takvimine göre temmuz ayının ikinci haftasında Space X firmasının Falcon 9 roketiyle uzaya göndermeyi planladıklarını belirtti.