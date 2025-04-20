7 finalist ‘Yılın Otomobili’ için yarışacak

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), tarafından bu yıl 10'uncu kez düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili" seçimi için finale kalan 7 model açıklandı. OGD üyelerinin yaptığı oylama sonucunda, 7 finalist model şu şekilde sıralandı; "BYD Seal U, Jaecoo 7, Kia EV3, MINI Countryman, Opel Grandland, Peugeot 3008 ve Renault Duster." Kazanan otomobil haziran ayında düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak. Türkiye'de Yılın Otomobili ödülünün yanı sıra "Yılın Tasarımı", "Yılın İnovasyonu", "Yılın Basın Lansmanı" ve "Yılın Premium Otomobili" kategorilerinde de ödüller sahiplerini bulacak. "Türkiye'de Yılın Otomobili 2025" ZF Aftermarket ana sponsorluğunda; arabam.com, Bosch Car Service, Bridgestone ve Shell Helix Motor Yağları co-sponsorluğunda gerçekleşiyor.