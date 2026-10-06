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Giriş Tarihi: 6.10.2026 11:54 Son Güncelleme: 6.10.2026 12:15

7 ülkeden milyarlarca dolar aktı! İşte Türkiye'nin komşularına en çok sattığı ürün

Türkiye'nin Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Irak, İran, Suriye ve Yunanistan'a yaptığı ihracat, ocak-eylül döneminde yıllık bazda yüzde 3,2 artarak 20 milyar 931 milyon 878 bin dolara yükseldi. Komşular arasında en fazla ihracat Irak'a gerçekleştirilirken, en çok satılan ürün dikkat çekti.

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AA Ekonomi
7 ülkeden milyarlarca dolar aktı! İşte Türkiye’nin komşularına en çok sattığı ürün
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Türkiye'nin 7 sınır komşusuna yaptığı ihracat, ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 artarak 20,9 milyar dolara ulaştı. Ticaret Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, aynı dönemde Türkiye'nin toplam ihracatı ise yüzde 5,2 artışla 210 milyar 973 milyon dolara çıktı.

Türkiye, ocak-eylül döneminde Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Irak, İran, Suriye ve Yunanistan'a toplam 20 milyar 931 milyon 878 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 20 milyar 273 milyon 335 bin dolar seviyesindeydi.

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EN FAZLA İHRACAT IRAK'A

Türkiye'nin komşu ülkeler arasında en fazla ihracat yaptığı ülke Irak oldu. Irak'a yaklaşık 6,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, bu ülkeyi 3,9 milyar dolarla Bulgaristan, 2,6 milyar dolarla Yunanistan ve 2,2 milyar dolarla Gürcistan takip etti.

Ocak-eylül döneminde yıllık bazda ihracat artışının en yüksek olduğu komşu ülkeler ise Gürcistan, Suriye ve Bulgaristan oldu. Gürcistan'a yapılan ihracat yaklaşık yüzde 19,6, Suriye'ye yüzde 19 ve Bulgaristan'a yüzde 16 arttı.

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KOMŞULARA EN FAZLA KİMYEVİ ÜRÜN SATILDI

Türkiye'nin komşu ülkelere yaptığı ihracat sektörler bazında incelendiğinde ilk sırada "kimyevi maddeler ve mamulleri" yer aldı.

Bu sektörden 7 komşu ülkeye 3 milyar 890 milyon 577 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Kimyevi maddeler ve mamullerini 2 milyar 152 milyon 861 bin dolarla "hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri", 1 milyar 631 milyon 681 bin dolarla "mobilya, kağıt ve orman ürünleri" izledi.

Komşu ülkelere yapılan ihracatta en düşük tutar ise "süs bitkileri ve mamulleri" sektöründe gerçekleşti. Bu sektördeki ihracat 23 milyon 97 bin dolar oldu.

Hesaplamalarda Türkiye'nin sınır komşuları olarak Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Irak, İran, Suriye ve Yunanistan'a ilişkin veriler dikkate alınıyor.

Nahçıvan'a ilişkin resmi veri bulunmadığı için bu bölgeyle yapılan ticaret hesaplamaya dahil edilmiyor. Türkiye ile Ermenistan arasında ise kara yoluyla doğrudan resmi ticaret bulunmuyor.

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Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#TİCARET BAKANLIĞI #İHRACAT

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7 ülkeden milyarlarca dolar aktı! İşte Türkiye'nin komşularına en çok sattığı ürün
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