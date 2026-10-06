7 ülkeden milyarlarca dolar aktı! İşte Türkiye’nin komşularına en çok sattığı ürün

EN FAZLA İHRACAT IRAK'A

Türkiye'nin komşu ülkeler arasında en fazla ihracat yaptığı ülke Irak oldu. Irak'a yaklaşık 6,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, bu ülkeyi 3,9 milyar dolarla Bulgaristan, 2,6 milyar dolarla Yunanistan ve 2,2 milyar dolarla Gürcistan takip etti.

Ocak-eylül döneminde yıllık bazda ihracat artışının en yüksek olduğu komşu ülkeler ise Gürcistan, Suriye ve Bulgaristan oldu. Gürcistan'a yapılan ihracat yaklaşık yüzde 19,6, Suriye'ye yüzde 19 ve Bulgaristan'a yüzde 16 arttı.