70 milyon euroluk terminal

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yenilenen Terminal 1 binası hizmete açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İlk terminal binası T1 modern mimarisi, gelişmiş teknolojik altyapısı, yolcu konforuna yönelik çözümleri ve sürdürülebilir yapısıyla yeniden hayat buldu" dedi. Uraloğlu, proje kapsamında, kapsamlı bir otopark düzenlemesinin de hayata geçirildiğini söyledi. Bakan Uraloğlu, "Sabiha Gökçen Havalimanımızın toplam otopark kapasitesi 5 bin 836 araca çıkmış oldu. Aynı zamanda metro çıkışına entegre 13 duraklı şehirler arası otobüs transfer alanı ile kara tarafa ulaşımı güçlendirildi. Bu düzenleme ile yolcularımızın metro-otobüs-terminal geçişleri daha hızlı ve konforlu hale getirildi. Faz 2 ve Faz 3'teki çalışmalar da tamamlandığında Terminal 1, havalimanımıza yıllık ilave 5.5 milyon yolcu kapasitesi de kazandıracak" açıklamasında bulundu. Bakan Uraloğlu, 1 Ocak'ta raylı sistemlerin ücretsiz olacağını açıkladı.

50 MİLYONU GEÇECEK

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı (SSB) Haluk Görgün, Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal 1 Renovasyon Projesine ilişkin, "Yaklaşık 70 milyon euroluk yatırım bedeliyle hayata geçirilen bu projemiz, havalimanımızın yolcu kapasitesine yıllık 5.5 milyon ilave katkı sağlayacak, Sabiha Gökçen'i 50 milyonun üzerinde yolcuya hizmet verebilen bir terminal kampüsü seviyesine taşıyacaktır" dedi. Görgün, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın bugün 23 hava yolu ile 54 ülkede, 39'u iç hat, 115'i dış hat olmak üzere toplam 154 noktaya doğrudan bağlantı sağlayan, Türkiye'nin en stratejik havacılık merkezlerinden biri konumunda olduğunu anlatarak, "2025 yılının ilk 11 ayında, 245 bini aşkın uçuşa, 44 milyonu geçen yolcu trafiğine başarıyla hizmet vermiş olan Sabiha Gökçen Havalimanımızın, yıl sonunda 48 milyonun üzerinde yolcuya ulaşması öngörülmektedir" şeklinde konuştu.