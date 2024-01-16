8’inci Uluslararası Genç İşadamları Kongresi 8 Şubat’ta

Genç MÜSİAD tarafından bu yıl "Global Harmony) temasıyla 8'incisi düzenlenecek olan Uluslararası Genç İşadamları Kongresi (UGİK) 8 Şubat'ta İstanbul'da düzenlenecek. Globalleşen dünyada çağın gerektirdiği vizyoner iş insanı ruhu ve bakış açısına sahip gençlerin yetişebilmeleri gayesiyle hareket eden Genç MÜSİAD, 8 Şubat'ta gerçekleştireceği Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi ile birlikte kolektif bilinç ruhunu bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi destekleri ve Genç MÜSİAD ev sahipliğinde düzenlenecek olan UGİK, Global Harmony ana temasının taşıyıcıları olan; "Simplicity", "Harmony" ve "Opportunity" başlıkları ile günümüz iş dünyasına önemli bir perspektif sunacak.

"TÜM ALANLARDA KÜRESEL AHENG"

Kongre ile ilgili konuşan Genç MÜSİAD Başkanı Cahit Ertemel: "Jeopolitik konum, iklim, bölgesel savaşlar, pandemi ve ekonomik zorluklar gibi kavramlar ile; okuması, anlaması, beraber çalışması ve de ticaret yapması daha zor bir dünya üzerinde yaşıyoruz. "Global Harmony" (Küresel Ahenk) kavramını kendimize ana tema olarak seçme sebebimiz ise; bu karışıklık içerisinde, Türkiye olarak 2. yüzyılımızda "Türkiye Yüzyılı" söylemini de içinde barındıran, dokunduğumuz tüm alanlarda küresel ahengi sağlama mirası ve de yeteneğine sahip olmamızdır. Bu kongrede; kendi ticaretimiz, kendi şehrimiz, kendi ekonomimiz ve kendi gerçeğimiz dışında; diğer insanlarla karşılıklı bağımlı olduğumuzu vurgulamak istiyoruz" dedi.

YAKLAŞIK 3 BİN KATILIMCI

Vahşi bir küreselleşmenin ötesinde ahenkli bir dünya ile; barışın, diplomasinin, insan medeniyetinde olan ilerlemenin, maddi unsurların ötesinde de olabileceğini konuşmak, hedefler koymak ve o hedeflere kolektif bir şekilde yürümek amacında olduklarını belirten Ertemel, "Bu amaçlar doğrultusunda, kongremizin ana teması olan Global Harmony'nin taşıyıcıları olarak 3 konu belirledik. Bunlar; "Simplicity" (Sadelik), "Harmony" (Uyum) ve "Opportunity" (Fırsatlar). Simplicity'de; başarılı bir iş insanın kariyerinde ve iş hayatındaki temel düşünce yapısını gerek psikolojik gerek sosyo-kültürel açıdan ele alışını işleyeceğiz. Harmony'de; değişimle oluşan uyumsuzlukta ahengi yakalamanın, Opportunity'de ise; kuralların değişmesi ile oluşan fırsatları görebilmeyi, yakalayabilmeyi ve değerlendirmeyi ele alacağız. Tüm bunlar bize iş dünyasının bilinmeyen kapılarını aralayacak. Kongrenin yaklaşık 3 bin genç iş insanını İstanbul'da bir araya getirecek. Tüm gençleri 8 Şubat'ta Grand Cevahir Otel İstanbul'a bekliyoruz" açıklamasında bulundu.