ABD ve Avrupa’da enflasyon baskısı, Asya’da tatil havası! Piyasalarda gözler yoğun veri gündeminde

Küresel piyasalarda geçen hafta teknoloji hisselerine yönelik yüksek değerleme endişeleri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izlenirken, yatırımcılar yeni haftada açıklanacak yoğun veri takvimine odaklandı.

ABD'DE ENFLASYON RAHATLATIRKEN İSTİHDAM BASKI YARATTI

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler piyasalarda yön arayışını sürdürdü. Beklentilerden güçlü gelen istihdam verileri, Fed'in faiz indirimlerini geciktirebileceği beklentisini güçlendirerek risk algısını artırdı.

Haftanın son işlem gününde açıklanan ocak ayı enflasyon verileri ise beklentilerin altında geldi. Buna göre ülkede TÜFE ocakta aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,4 artarken, çekirdek TÜFE aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,5 yükseldi. Çekirdek enflasyon yıllık bazda Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Analistler, enflasyondaki yavaşlamanın yatırımcılara bir miktar rahatlama sağladığını ancak yapay zeka temalı teknoloji hisselerindeki yüksek değerleme tartışmalarının baskı oluşturmaya devam ettiğini belirtti.

TEKNOLOJİ HİSSELERİNDE SATIŞ BASKISI

Teknoloji devlerine ilişkin haber akışı da satışları hızlandırdı. Apple'ın Siri'ye eklenecek yeni yapay zeka özelliklerinde gecikme yaşanabileceğine dair haberler sonrası şirket hisseleri haftayı yüzde 8 kayıpla tamamladı.

Meta'ya ilişkin muhasebe uygulamalarına dair iddialar da sektörde kırılganlığı artırdı.

Haftalık bazda S&P 500 yüzde 1,4, Nasdaq Composite yüzde 2,1 ve Dow Jones Industrial Average yüzde 1,2 geriledi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 16 baz puan düşüşle yüzde 4,05'e inerken dolar endeksi yüzde 0,7 azalışla 96,9 seviyesine geriledi. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,8 düşüşle 67,1 dolara indi. Altının ons fiyatı yüzde 1,4 yükselirken, gümüş yatay seyretti.

ABD'de piyasalar pazartesi günü Başkanlar Günü nedeniyle kapalı olacak.

AVRUPA'DA GÜNDEM ENFLASYON

Avrupa borsalarında geçen hafta İtalya hariç pozitif bir tablo öne çıktı. Avrupa Birliği liderlerinin ekonomi gündemli toplantısı yatırımcılar tarafından yakından takip edildi.

Antonio Costa, rekabetçiliği artırmak ve ekonomik büyümeyi güçlendirmek için yapısal adımların önemine dikkat çekti.

Avro Bölgesi ekonomisi son çeyrekte çeyreklik bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 1,3 büyüdü. Bölgenin aralık ayı dış ticaret fazlası 12,6 milyar avro oldu.

Haftalık bazda İngiltere'de FTSE 100 yüzde 0,7, Almanya'da DAX yüzde 0,8 ve Fransa'da CAC 40 yüzde 0,3 yükselirken, İtalya'da FTSE MIB yüzde 1 geriledi.

Yeni haftada Almanya ve İngiltere enflasyon verileri piyasaların odağında olacak.

ASYA'DA SEÇİM RÜZGARI, TATİL HAFTASI

Asya piyasalarında Japonya'daki erken genel seçim sonuçları risk iştahını artırdı. Başbakan Takaiçi Sanae liderliğindeki LDP, parlamentoda güçlü çoğunluk elde etti.

Haftalık bazda Çin'de Shanghai Composite yüzde 0,4, Güney Kore'de KOSPI yüzde 8,2 ve Japonya'da Nikkei 225 yüzde 5 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng Index yatay seyretti.

Çin'de yeni ay yılı, Güney Kore'de Kore Yeni Yılı ve Hong Kong'daki tatiller nedeniyle yeni haftada işlem hacminin düşük olması bekleniyor.

YURT İÇİNDE BIST YÜKSELDİ

Yurt içinde Borsa İstanbul'da alış ağırlıklı bir seyir izlendi. BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 4,87 artışla 14.180,69 puandan kapandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu sunumunda 2026 yılı için enflasyon tahmininin yüzde 15-21 aralığında, 2027 sonu için ise yüzde 6-12 aralığında olduğunu açıkladı.

TCMB'nin toplam rezervleri 6 Şubat haftasında 207 milyar 482 milyon dolara gerilerken, aralık ayında cari açık 7 milyar 253 milyon dolar oldu. Dolar/TL haftayı 43,6660 seviyesinden tamamladı.

Yeni haftada yurt içinde bütçe dengesi, konut fiyat endeksi, işsizlik oranı ve tüketici güveni verileri takip edilecek.