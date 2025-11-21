ABD'den İran ile "yasa dışı" petrol ticareti yapanlara yaptırım kararı

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran ile ticari ilişkisi olan şirketlere yönelik yaptırımlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada Hindistan, Panama ve Seyşeller dahil çeşitli ülkelerdeki 17 kuruluş, kişi ve geminin İran ile yasa dışı petrol ticareti yaptığının tespit edildiği belirtildi.

ABD Hazine Bakanlığının ise söz konusu faaliyetleri yürüten 41 kuruluş, kişi, gemi ve uçağı belirlediği aktarılan açıklamada, bu kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulandığı kaydedildi.

Açıklamada, ABD'nin "İran'ın ihtiyaç duyduğu kaynaklara erişimini engellemek amacıyla azami baskı uygulayacağı" vurgulandı.