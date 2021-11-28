Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Ağır ticari servisine kadın eli değdi
Giriş Tarihi: 29.11.2021

Ağır ticari servisine kadın eli değdi

Ağır ticari servisine kadın eli değdi
ERKEK egemen otomotiv sektöründe kadın istihdamı artıyor. Kadınlar sadece ofislerde değil, fabrikalarda üretim hattında da çalışıyor. Ağır ticari araç servislerinde de görev yapabiliyor. Scania Gebze ve Tuzla servislerinde çalışan kadınlar, fırsat verildiğinde kadınların da her alanda başarı olabileceğini kanıtlıyor. Scania Gebze Servisi'nde müşteri koordinasyonu görevini sürdüren Dilay Poyraz ağır ticari araç servisinde çalışmasının ilgi ile karşılandığını söyledi. 2019'da Tuzla Doğuş Otomotiv'de işe başlayan Dilek Parsadan, Tuzla'da satış destek pozisyonundayken şimdi Doğuş Otomotiv merkezde satış koordinasyon uzmanlığı görevini sürdürüyor. Banu Bakıroğlu ise Tuzla Doğuş Otomotiv'de satış destek uzmanı olarak çalışıyor.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Ağır ticari servisine kadın eli değdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA