Ağır ticari servisine kadın eli değdi

ERKEK egemen otomotiv sektöründe kadın istihdamı artıyor. Kadınlar sadece ofislerde değil, fabrikalarda üretim hattında da çalışıyor. Ağır ticari araç servislerinde de görev yapabiliyor. Scania Gebze
ve Tuzla servislerinde çalışan kadınlar, fırsat verildiğinde kadınların da her alanda başarı olabileceğini kanıtlıyor. Scania Gebze Servisi
'nde müşteri koordinasyonu görevini sürdüren Dilay Poyraz ağır ticari araç servisinde çalışmasının ilgi ile karşılandığını söyledi. 2019'da Tuzla Doğuş Otomotiv
'de işe başlayan Dilek Parsadan
, Tuzla'da satış destek pozisyonundayken şimdi Doğuş Otomotiv merkezde satış koordinasyon uzmanlığı görevini sürdürüyor. Banu Bakıroğlu
ise Tuzla Doğuş Otomotiv'de satış destek uzmanı olarak çalışıyor.