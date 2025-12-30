Ağustosa kadar ekmeğe zam yok

Yeni asgari ücretin belli olmasıyla beraber birçok kaleme zam gelirken sofraların vazgeçilemezi ekmek için de zam konuşulmaya başlandı. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 2026'da ekmek fiyatında değişiklik yapmayı düşünmediklerini belirterek, "Bugün itibarıyla ülke genelinde 8'inci aydan itibaren uygulanan kilogram fiyatı 75 liranın üzerinde olmayacak" dedi. Balcı, Federasyon Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen kanunla Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nun 62'nci maddesinde değişiklik yapıldığını anımsattı.Balcı, "İllerde bakanlık görüşü alan simit ve ekmek fiyatları, Ticaret Bakanlığı'nın olumlu görüşü olduktan sonra birlik tarafından verilip yürürlüğe girecek" dedi. Balcı, ekmeklik un fiyatının da kanunla belirlenmesini talep ettiklerini söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2023'te un fiyatlarında yaptığı desteklemeyle bir yıl içerisinde ekmek fiyatının yüzde 17.5 arttığını, 2024'te artışın yüzde 25'le sınırlı kaldığını anlatan Balcı, şunları kaydetti: "Bugün itibarıyla ülke genelinde 8'inci aydan itibaren uygulanan kilogram fiyatı 75 liranın üzerinde olmayacak. 75 liranın altında olan, 4 aydır fiyatına gelen farkı yansıtmayan illerimiz bunu yansıtabilirler. Örnek verecek olursak İzmir'de, Bursa'da, Ankara'da, İstanbul'da, Kocaeli'de, Sakarya'da birçok vilayette uygulanan fiyat aynı 75 lira olarak devam edecek."