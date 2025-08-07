Aile şirketlerinde NextGeneration zamanı

Türkiye'nin en büyük yerli iş yazılımı şirketi Logo Yazılım, iş ortaklarının genç nesil temsilcileri için NextGeneration gelişim programını başlattı. 6 ay sürecek program, aile şirketlerinde ikinci kuşağa sağlıklı devir ve kurumsallaşma sürecini destekliyor. Türkiye genelindeki binden fazla iş ortağının 20-26 yaş aralığındaki temsilcilerine yönelik hazırlanan hibrit eğitimlerde satış, finans, pazarlama, müşteri deneyimi, insan kaynakları, ERP, yapay zekâ, proje yönetimi gibi başlıklar yer alıyor. Katılımcılar program sonunda bitirme projesiyle mezuniyet sertifikası alacak. Logo Yazılım Türkiye Genel Müdürü Akın Sertcan, "NextGeneration ile ekosistemimizin geleceğine yatırım yapıyoruz. Yeni neslin yenilikçi yaklaşımı mevcut deneyimlerle birleştiğinde çok daha etkili sonuçlar ortaya çıkıyor" dedi.