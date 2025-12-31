Ailelere vatandaşlık maaşı annelere yarım zamanlı çalışma

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2026'da sosyal devlet uygulamalarında köklü bir değişime hazırlanıyor. Bakanlığın yeni yıl ajandasında, sadece ekonomik destekler değil aile yapısını ve Türkiye'nin nüfus dinamiğini doğrudan etkileyecek yapısal reformlar da ön plana çıkıyor. Bakanlık, "Aile ve Nüfusun Korunması On Yılı (2026-2035)" stratejisini resmen 2026'da başlatacak. Düşen doğum hızına karşı hazırlanan eylem planı, doğum izinlerinin artırılması, çocuklu ailelere vergi avantajları ve konut edindirmede öncelik gibi çok geniş bir yelpazeyi kapsayacak. Sosyal yardım sisteminde devrim yaratacak olan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi, 2026'da somutlaşacak. Pilot illerde başlayacak olan modelin 2027'de tüm Türkiye'ye yayılması planlanıyor. Hane içindeki kişi başı geliri belirli bir standartın altında kalan ailelere "Vatandaşlık Maaşı" yatırılacak.

ANNELERE ÇİFTE KORUMA

Kadın istihdamını korumak için 2026 takvimine iki kritik madde eklendi. Kamu çalışanı annelerin, çocukları ilkokul çağına gelene kadar tercih edebilecekleri "Yarım Zamanlı Çalışma" modeli yeni yılda tam uygulama safhasına geçiyor. 0-3 yaş grubu çocuklar için ise mahalle aralarında açılacak erişilebilir kreşlerin sayısı yıl sonuna kadar artırılacak. Öte yandan mahallelerdeki eğitimli ve sertifikalı "komşu anneler", ev ortamında çocuk bakımı sağlayarak kreş sorununa mahalle ölçeğinde çözüm getirecek.

GENÇLERE EVLİLİK KREDİSİ

Deprem bölgesiyle başlayan 150 bin liralık faizsiz evlilik kredisi, Türkiye'nin 81 ilindeki tüm genç çiftlere açılacak. Bakanlık, 2026 bütçesinde bu fon için ayrılan payı artırarak, gelir sınırı engeline takılan daha fazla gencin krediden yararlanmasını sağlayacak. Evlilik kredisi başvurusu anında eşlerden her ikisinin 18-25 yaş olması halinde 250 bin lira, en az birinin 26-29 yaş aralığında olması halinde ise 200 bin lira kredi alabilecek. "Çevrimiçi Aile Danışmanlığı" hizmeti yeni yılda tüm vatandaşlara ücretsiz olacak.