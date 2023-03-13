Akfen’in halka arzında bireysel yatırımcı unutuldu

AKFEN Yenilenebilir Enerji'nin sermayesinin yüzde 33.5'inin geçen hafta yapılan halka arzının sonuçları açıklandı. Garanti BBVA Yatırım liderliğindeki konsorsiyum tarafından gerçekleştirilen halka arzda 340 milyon 370 bin adet hisse, 9.8 liradan satıldı. Halka arz büyüklüğü 3 milyar 335 milyon TL oldu. Satılan hisselerin 22.8 katı olan 7 milyar 776 milyon adet talep geldi. Talebin büyüklüğü ise 76.2 milyar lira olarak gerçekleşti. Halka arzda bireysel yatırımcılara sınırlı hisse satışı yapılırken, aslan payı şirket çalışanları ve yabancılara ayrıldı. 517 şirket çalışanına 34.1 milyon adet hisse satılırken, 418 bin 415 bireysel yatırımcıya 68.1 milyon adet hisse satıldı. Bireysel yatırımcıya talebin yüzde 1.1'i kadar hisse verildi. Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp halka arzdan 13 milyon 93 bin 113 lot, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim Akın 13 milyon 89 bin 485 lot hisse aldı. Yani halka arz edilen hisselerin yüzde 7.7'si iki üyeye satılmış oldu.