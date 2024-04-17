Altın yükseliş trendini güçlendirdi! İslam Memiş’ten kritik altın gram fiyatı tahmini: 2450 TL’ye mi gerileyecek?

'ALTIN GRAM FİYATI 2450 TL'YE DÜŞEBİLİR'

Ons altında 2250 dolar beklentim olduğu için gram altın da haliyle gerileyecek. İlk etapta 2500 lira seviyesi devamında 2450 lira seviyesine kadar gerileyebilir.