Giriş Tarihi: 1.01.2026 14:17 Son Güncelleme: 1.01.2026 14:36

Antalya 2025’te de turizm rekoru kırdı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın 2025 yılı turizm verilerini paylaştı. Bakan Ersoy, yıl sonunda Antalya'ya gelen toplam ziyaretçi sayısının 17 milyon 122 bin 548 olduğunu açıkladı. Bu sonuçla Antalya, 2024 yılının ardından 2025'i de rekor ziyaretçi sayısıyla tamamladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın 2025 yılı turizm verilerini açıkladı.

Bakan Ersoy, 2025 yılı sonunda Antalya'ya gelen toplam ziyaretçi sayısının 17 milyon 122 bin 548 olarak kaydedildiğini belirtti. Bu rakamla Antalya, 2024 yılının ardından 2025'i de rekor ziyaretçi sayısıyla tamamladı.

Bakan Ersoy, Antalya'ya gelen ziyaretçi sayısının geçen yıla göre yüzde 1,17 oranında artış gösterdiğini ifade ederek, ziyaretçi hareketliliğinin yıl geneline yayıldığını vurguladı.

EN ÇOK ZİYARETÇİ GÖNDEREN ÜLKELER

2025 yılında Antalya'ya en fazla ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu, Almanya ve İngiltere ilk üç sırada yer aldı.

Bakan Ersoy, elde edilen verilerin Antalya'nın uluslararası turizmdeki güçlü konumunu ortaya koyduğunu kaydetti.

