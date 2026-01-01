Antalya 2025’te de turizm rekoru kırdı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın 2025 yılı turizm verilerini açıkladı.

Bakan Ersoy, 2025 yılı sonunda Antalya'ya gelen toplam ziyaretçi sayısının 17 milyon 122 bin 548 olarak kaydedildiğini belirtti. Bu rakamla Antalya, 2024 yılının ardından 2025'i de rekor ziyaretçi sayısıyla tamamladı.