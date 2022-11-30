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Giriş Tarihi: 30.11.2022

Asgari ücret maratonu yarın başlıyor

Asgari ücret maratonu yarın başlıyor
Milyonlarca çalışanın heyecanla beklediği asgari ücret maratonu yarın başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya gelecek. Bu görüşmede Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışma takvimi belirlenecek.



Asgari ücret pazarlığında "yaşam maliyeti, ülkenin ekonomik durumu, gerçekleşen ve hedef enflasyon, refah payı" olmak üzere 4 parametre belirleyici olacak. Komisyonun ilk toplantısını gelecek hafta yapması bekleniyor. İşçi ve işveren asgari ücret beklentilerini dile getirmeye başlarken pazarlık masasında net 8-10 bin lira ön plana çıkıyor.
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Asgari ücret maratonu yarın başlıyor
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