Asgari ücret mesaisi başlıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu aralıkta toplayacağını açıkladı. Yüzde 40'lık zam durumunda asgari ücret 5.500 liradan 7.700 liraya, yüzde 50'lik artış durumunda da 8.250 liraya çıkacak. Beklentiler ise 8 bin liranın altında olmayacağı yönünde. Bakanlık, emekli ve çalışanların ocak zammına ilişkin hazırlık ve hesaplamalara başladı. Dar gelirlilere enflasyonun üzerinde bir artış verilmesi için hazırlık yapılıyor.Bilgin, Kabine Toplantısı'nın ardından asgari ücret, EYT ve sözleşmeli personele ilişkin soruları yanıtladı. Bilgin, geçen yıl asgari ücret görüşmelerinin on günde tamamlanması yönündeki kararlılığın anımsatılması üzerine "Asgari ücret benim veya herhangi birisinin açıklayacağı bir konu değil" yanıtını verdi. Bakan Bilgin, asgari ücret için işverene teşvik konusunun da komisyonda konuşulacak bir konu olduğunu ifade etti.Bakan Bilgin, sözleşmeli memurların kadroya geçirilmesi konusunda da, "Kamu kuruluşları ile görüşmelerimiz devam ediyor, görüştüğümüz bir iki konu daha var. Bazı kamu kuruluşlarının talepleri var. Onları inceliyoruz. Sözleşmeliler kapsamında 500 bin civarında kişi yer alıyor" dedi.Temmuz ayında yapılan ara zamdan sonra net asgari ücret 5 bin 500 lira olmuştu.Yeni yıl zammında son 6 aylık enflasyon oranı belirleyici olacak. Tahminler ise yüzde 40-50 aralığında. Kulislerde yeni asgari ücretin refah payı ile birlikte 8 bin liranın altında olmayacağı konuşuluyor.Bakanlığın teklifi üzerine Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıp yeni asgari ücreti her zaman, ister yıllık ister aylık belirleyebilir. Ücret belirlenirken ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durum, ücretliler geçinme indeksleri, geçim şartlarını da göz önünde bulunduruluyor. Asgari ücretin ödenmesinde işveren tarafından işçiye ödenen ek ücretler ve sosyal yardımlar dikkate alınmıyor.Asgari ücret artışı, isteğe bağlı sigortalılardan işsizlik sigortası alanlara, yurtiçi ve yurtdışı borçlanma yapanlara kadar birçok kişiyi etkiliyor. Asgari ücretlinin kıdem ve ihbar tazminatı tutarları artacak. Asgari ücret, bütün iş kollarını kapsayacak şekilde belirleniyor. İşçilere belirlenen asgari ücretten düşük ücret ödenemiyor. Belirlenen asgari ücreti ödemeyen veya eksik ödeyen işveren vekiline idari para cezası uygulanıyor.