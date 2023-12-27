Asgari ücrete %49 rekor zam:17 bin 2 lira

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son dokunuşuyla açıklandı. Asgari ücret 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla yüzde 49.11 artışla 11 bin 402 liradan net 17 bin 2 liraya çıktı. Bu yıl brüt 13 bin 414 lira olan asgari ücret de 20 bin liraya yükseldi. Asgari ücret artışı önceki yıla göre kümülatif olarak yüzde 100 artmış oldu. İşverene asgari ücret desteği de 500 TL'den 700 liraya yükseldi.Yeni yılda uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi için dün Ankara'da yoğun bir trafik yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan önce Türk-İş'i ziyaret etti. Basına kapalı yaklaşık 1 saat süren toplantının ardından Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde taraflarla bir araya geldi. Bu görüşme de yaklaşık 1.5 saat sürdü. Genel Merkez'deki görüşmenin ardından taraflar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na geçerek yeni asgari ücreti kamuoyuyla paylaştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net asgari ücreti 17 bin 2 lira olarak belirlediklerini açıklarken, "Önceki döneme göre yüzde 49, önceki yıla göre kümülatif olarak yüzde 100 olarak artış yapılmış oldu. Asgari ücret reel olarak 3.5 kat artış sağlamış oluyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde emeğin ve üretimin yüzyılı olmasını yapma kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz" diye konuştu.Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "Asgari ücret 30 milyonu ilgilendiren ücret. Türkiye'nin en büyük sosyal sorumluluk projesi. Arkadaşlarımız üç toplantı boyunca evin, marketin durumunu, enflasyonu anlatma imkânı buldular. Talebimiz 18 bin TL ve yılda iki kez yapılmasıydı. Ama rakam 17 bin lira. Muhalefet şerhi koyduk" dedi.TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, dengeli ve sosyal tarafların tümüne fayda sağlayacak bir ücret belirlediklerini ifade ederek, "Devlet bizim devletimiz, işçi bizim işçimiz, işveren bizim işverenimiz. Esas olan beraberliğimizdir. Belirlenen rakamın üzerine çıkma imkânı olan işletmelerimize ilave adım çağrısında bulunuyorum" dedi.Asgari ücret zammıyla birlikte işsizlik maaşından 65 yaş aylığına, stajyer ücretlerinden engelli aylığına kadar birçok kalem de artacak. 1 Ocak 2024'te 65 yaş aylığı 4 bin 747 TL'ye çıkacakYeni yılda geçerli olacak asgari ücretle birlikte işsizlik ödeneğinden genel sağlık sigortası primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar birçok kalemde değişiklik olacak. Bireysel emeklilik sigortası için uygulanan devlet katkısı, evde bakım ve engelli, stajyer maaşları, borçlanma tutarları da artacak. Maaşlarının yanı sıra kıdem ve ihbar tazminatı, hastalandığında aldığı rapor parası da yükselecek. Doğum izninde olan annelere yapılan en düşük ödeme de yeni asgari ücretle yenilenecek. Yeni asgari ücret tüm çalışanları iki yönlü etkileyecek. Öncelikle yeni asgari ücretle birlikte daha yüksek maaşla çalışanların ücretleri de yeniden düzenlenecek. Ayrıca tüm çalışanların vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı artacak. Asgari ücretteki ara zamla birlikte birçok ödeme ve maaş da yükselirken, 85 milyonun geliri artacak. En düşük işsizlik ödeneği 7 bin 940 liraya, en yüksek işsizlik ödeneği 15 bin 880 liraya çıktı.Sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alındığı işsizlik maaşı da yeni yılda artıyor. İşsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise asgari ücretin yüzde 80'i olarak hesaplandığından yeni asgari ücretle işsizlik ödeneği de yükselecek. Yeni asgari ücretle birlikte en düşük işsizlik maaşı 5 bin 325 liradan 7 bin 940 liraya, en yüksek işsizlik maaşı da 10 bin 650 liradan 15 bin 881 liraya yükselecek. 65 yaş aylığı 3 bin 184 liradan 4 bin 747 liraya, engelli aylığı (yüzde 40/69 arası) 2 bin 624 liradan 3 bin 912 liraya, yüzde 70 ve üzeri de 3 bin 813 liradan 5 bin 685 liraya çıkacak. 18 yaş engelli aylığı da 3 bin 790 lira olacak.İşletmelere staja giden lise ve üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de yeni asgari ücretle yükseliyor. Staj ücreti 3 bin 420 liradan 5 bin 99 liraya çıkacak. Genel sağlık sigortası primi aylık 402 liradan 599 liraya, yıllık da 4829 liradan 7200 liraya çıkacak. En düşük isteğe bağlı sigorta primi 4 bin 292 liradan 6 bin 399 liraya, en yüksek de 32 bin 194 liradan 48 bin 5 liraya yükseliyor. Ev hizmetlerinde çalışanların aylık primi 5 bin 30 liradan 7 bin 500 liraya yükselirken, 10 gündem az çalışanlar günlük 13,33 lira ödeyecek. Yatarak tedavilerde geçici iş göremezlik ödeneği günlük 223 liradan 332 liraya, ayakta tedavide de 298 liradan 444 liraya çıkacak. Doğum, askerlik borçlanması aylık 6 bin 399 lira olacak.Asgari ücret yüzde 49.1 artışla 17 bin 2 lira olurken brüt ücret de 20 bin 2 liraya yükseldi. Net asgari ücrette işveren payı (yüzde 15.5) 3 bin 100,31 lira, işsizlik sigortası işveren payı (yüzde 2) 400,04 lira, işverene maliyeti 23 bin 502,35 lira oldu. Toplam kesinti de 6 bin 500,65 lira olacak.