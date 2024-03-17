Assos ve Troya tünelleriyle 1 yılda 309 milyon TL tasarruf

Ayvacık-Küçükkuyu yolu kapsamında bulunan Assos ve Troya Tünelleri 11 Ekim 2022'de düzenlenen törenle hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'den canlı bağlantıyla katıldığı törenle açılan tüneller sayesinde 12.15 km olan mesafe 2.52 km kısalarak 9.63 km'ye düştü. Yolun bölünmüş olarak trafiğe açılması ile yol sürüş konforu artarak 50 dakika olan seyir süresi de 5 dakikaya indi. Bu durum gidiş-geliş olarak çalışan yolda kazaları en düşük seviyeye indirerek can ve mal kaybını önledi.2023 yılı sonu itibariyle Ayvacık- Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya tünellerini 3 milyon 29 bin 444 araç kullandı. Ayrıca proje ile zamandan 269 milyon lira, akaryakıttan 40 milyon lira olmak üzere toplam da 309 milyon lira tasarruf edildi, karbon salınımı da 5 bin ton azaltıldı. Projede bin 693 metre Assos Tüneli ve 4 bin 17 metre Troya Tüneli olmak üzere toplam 5 bin 710 metre oluşan toplamda 11 bin 420 metre 2 adet çift tüp tünel bulunuyor. Proje kapsamında 1 adet köprülü kavşak, 2 adet hemzemin kavşak imalatı yapıldı.Proje hakkında SABAH'a konuşan Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, "Assos ve Troya Tünelleri Edremit Körfezi'nin Küçükkuyu ve Ayvacık arasında bulunan Kazdağı rampalarındaki yaklaşık 50 dakikalık yolu 5 dakikaya indirmek suretiyle Çanakkale'ye ulaşımda büyük bir kolaylık sağladı. Kentimizin ekonomisine ve turizmine büyük katkı sağladı. Hem zamandan hem akaryakıttan tasarruf sağlarken, can ve mal kaybını önledi. Başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ulaştırma Bakanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" diye konuştu.