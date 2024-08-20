Avrupa devleriyle yarışacak liman geldi

DP World ve Evyap Grubu, iki büyük liman altyapısını birleştirerek Türkiye'nin küresel ticaretteki rolüne önemli katkı sağlayacak stratejik bir birleşme gerçekleştirdi. Birleşme ile oluşacak olan yeni limanın, yıllık toplam konteyner elleçleme kapasitesi 2 milyon TEU'yu aşacak. DP World Evyap adını alan yeni yapıda DP World, Evyapport'ta yüzde 58 hisseye sahip olurken, Evyap Grubu da DP World Yarımca'da yüzde 42 hissenin sahibi oldu.DP World Evyap CEO'su Kris Adams, "Liman sektörünü düşündüğümüz zaman Türkiye'de İzmit bölgesi hâlâ sanayinin kalbinde bulunuyor. Dolayısıyla bu iki stratejik ortaklığın sahip olduğu 2 km'lik rıhtım uzunluğu sektörde önemli bir fark yaratacak. Bununla birlikte şirketin büyümesini sağlamayı hedefliyoruz. DP World Global olarak dünya ticaretinin yüzde 10'unu yönetiyoruz. Diğer yandan bu birleşme ile ulaşılan 1.4 milyon TEU kapasite ise Türkiye ticaretinin yüzde 10'unu oluşturuyor" şeklinde konuştu.Şu anda toplam hacim bakımından liman işletmeciliğinde Türkiye'de ilk 3'te yer aldıklarını belirten Adams, "2 kilometrelik rıhtım mesafesi ile üç büyük gemiyi aynı anda elleçleme kapasitesine ulaşacağız. Böylece Türkiye bu alanda benzersiz bir yetkinliğe sahip oldu. Aynı zamanda 17 vincimiz devreye girmiş oluyor. Sipariş ettiğimiz vinçlerin 2025 sonu itibarıyla teslim edileceğini söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.Evyap Holding İcra Kurulu Başkanı Mehmet Evyap da "Bu yıl 40-50 milyon dolarlık bir vinç yatırımı mevcut. Bu yatırımla beraber Evyap eski kapasitesine ulaşmış olacak. Daha önce de teklifler geldi ama biz seçici davrandık. Evyap Türkiye'de bilenlerin çok iyi bildiği ve yapısına güven duyduğu bir marka. Sektörden çıkmak gibi bir niyetimiz yoktu. Öyle olunca o zaman beraber yapalım noktasına geldik. Hisse devrindeki oran farklılığı ise DP World'ün alanının büyüklüğü ile paralel. Değerleme yapıldığında bize göre daha fazla ek kapasitesi var. Birleşme sonrası verimlilik, liman hızı ve operasyon hızı çok artacak" dedi.