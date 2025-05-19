Bakan Alparslan Bayraktar yeni petrol keşfini Gabar’da açıkladı: 41 milyon varillik keşif

Şırnak'ın Gabar Dağı'ndaki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenine katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yeni keşfedilen petrol rezervi ile ilgili açıklamalarda bulundu.





"BU BİZİM MİLLİ PROJEMİZDİR"

"Burada 3200'ün üzerinde genç kardeşim, teknisyenlerimiz burada gece gündüz çalışıyorlar. Burası bir inancın göstergesi biz kendi mühendislerimize inanarak bir yola çıktık. 2019'da şehitler vererek biliyorsunuz Esma Çevik, maalesef şehit olan astsubayımızın adı. Şehitler verdik bu kadar büyük emek var. İnançla bu işler oldu. Bütün insanlarımıza diyorum ki bu bizim milli projemizdir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: "Gabar'da 100'ün üzerinde kuyu var" | Video

Üretim kuyusunda şu anda bu sahada günlük 750 varillik üretimimiz var. Çok kaliteli bir petrol bugün dünya standartlarında petrolün fiyatlandığı kalitede bir petrol.

"YÜZDE 70'İNİ DEVLET OLARAK BİZ KARŞILIYORUZ"

Dünyada petrol üretimi arttığı zaman talep düşük olduğu zaman petrol fiyatlarının aşağı geldiğini görüyoruz. Şu anda Gabar'daki üretim 2 milyar dolar ekonomik büyüklük. Biz bu gelirleri aldığımız zaman vatandaşımızın elektrik faturasında, vatandaşın doğal gaz faturasındaki desteğin bir kaynağı olması lazım. Bugün doğal gazın yüzde 70'ini devlet olarak biz karşılıyoruz. Bin TL'lik faturanın 300 TL'sini vatandaşımız ödüyor. Elektrikte bin TL'lik faturanın 500 TL'sini devlet olarak biz karşılıyoruz. Devlet bunu Gabar'da, Sakarya'da ürettiği madenlerde ürettiği gelirleri toplayarak Hazine üzerinden karşılıyor. Buradaki üretimimiz desteklerin devam edebilmesi açısından önemli.

41 MİLYON VARİLLİK YENİ PETROL KEŞFİ



Şu anda bu seneye dair belki biraz erken söylemiş oluyoruz ama biz bugün itibarıyla Türkiye'de 2025 yılında yeni petrol rezervi olarak yaklaşık 41 milyon varillik yeni petrol rezervi keşfettik. Bunun yüzde 58'i Diyarbakır'da, diğer bölgelerimizde burada da dahil olmak üzere 41 milyon varil yaklaşık 2.5-3 milyar dolarlık 2025'teki yeni petrol keşfi olarak bunu açıklamış olalım.

'100 MİLYON VARİL HEDEFLİYORUZ'



Bugün ilk kez açıklamış olduk. 2025 yılı şu ana kadarki toplam keşfimiz 41 milyon varil oldu. Yıl sonu hedefimiz inşallah 100 milyon varile çıkarabilmek. "