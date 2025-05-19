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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: "Gabar'da 100'ün üzerinde kuyu var" | Video

19.05.2025 | 13:50

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak Gabar Dağı'nda A Haber'e konuştu. Türkiye'nin üretimine ilişkin sorulara yanıt verdi.

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