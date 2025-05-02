Enerjinin geleceğinin masaya yatırılacağı İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın moderatörlüğünde 'Enerji Dönüşümünde Madencilik' tartışılıyor.

Bakan Bayraktar, "Bugün bu zirve kapsamında değerli konularımız var, birçok ülkeden bakan ve bakan yardımcıları burada. Madencilik alanında Türkiye küresel aktör olma yolunda hızla ilerliyor. Madencilik ekonomik güvenliğin yapı taşlarından biri." dedi.

BAKAN BAYRAKTAR'DAN ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER!

Bakan Bayraktar sosyal medya hesabından da zirve kapsamında yaptığı görüşmelere yer verdi.

Bakan Bayraktar, "Suudi Arabistan Endüstri ve Mineral Kaynakları Bakan Yardımcısı Sayın Khalid Al Mudaifer ile İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde bir araya geldik. Madencilik alanında ülkelerimiz arasındaki iş birliği fırsatlarını ve stratejik kaynaklara ilişkin ortak vizyonumuzu değerlendirdik." dedi.

BULGARİSTAN İLE ANLAŞMA İMZALANDI

Bakan Bayraktar: İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi marjında, Bulgaristan Enerji Bakanı Sayın Zhecho Stankov ile enerji alanındaki iş birliğimizi güçlendirmeye yönelik kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemiz neticesinde iki ülke arasında elektrik iletim kapasitesinin artırılması ve enerji verimliliğinin geliştirilmesi noktasında anlaşmaya vardık. Yenilenebilir enerji, hidrojen ile karbon yakalama gibi alanlarda bilgi, deneyim ve teknoloji paylaşımını kapsayan "Elektrik ve Enerji Verimliliği Alanlarında Mutabakat Zaptı"nı imza altına aldık. Bulgaristan ile enerji arz güvenliğine katkı sunan karşılıklı faydaya dayalı yapıcı iş birliğimizi daha da ileri taşıyacak bu anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum.

Turkuvaz Medya ev sahipliğindeki dev zirvede imzalar atıldı! Bakan Bayraktar: "Türkiye küresel aktör olma yolunda" | Video