Bakan Bolat tarih verdi: "1,6 trilyon dolarlık ekonomiye yükseleceğiz"

'TÜRKİYE'NİN 2'NCİ İHRACAT YILDIZI KOCAELİ'

Kocaeli'nin toplam 35 milyar dolarlık ihracatla Türkiye'nin mal ihracatının neredeyse yüzde 12,5'ini yani 8'de 1 mal ihracatını yaptığını söyleyen Bakan Bolat, emeği geçen üreticileri, sanayicileri ve ihracatçıları tebrik ederek, "İstanbul'dan sonra Türkiye'nin ikinci ihracat yıldızı olan bir ilimiz Kocaeli. Geçen yıl 273,5 milyar dolar mal ihracatımızla Türkiye'de yüzde 4,4'lük bir artış sağladık ve net 11,7 milyar dolar ihracatımız arttı. Mal ihracatında 33 ilimiz 1 milyar dolar barajını aştı. 46 ilimiz ihracatlarında geçen yıl artış gösterdi ve yaklaşık fasılların 3'te 2'sinde, gümrük başlıklarının 3'te 2'sinde ihracat artışı gerçekleştirdik. İhracat deyip geçmemek lazım. İhracat demek yatırım, üretim, insan çalıştırmak, istihdam, vergi ödemek demek. Valimiz rakamları açıkladı; geçen yıl yaklaşık 10 trilyonluk vergi gelirlerinde Kocaeli 1 trilyonu hazinenin, maliyenin kasasına teslim etti" diye konuştu.

'1,6 TRİLYON DOLARLIK EKONOMİYE DOĞRU YÜKSELECEĞİZ'

Mal ve hizmet ihracatını artırmak için çalıştıklarını ifade eden Bakan Bolat, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız 'Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat bizim kırmızı çizgimiz' diyor. Bu yıl Allah nasip ederse 15 gün sonra 2025 yılı gayrisafi milli hasıla rakamlarını TÜİK açıklayacak. 1,6 trilyon dolarlık ekonomiye doğru yükseleceğiz. Bunun anlamı dünya ekonomi liginde 17'nci sıradan 16'ncı sıraya yükselmiş olacağız. Avrupa'nın 4'üncü büyük ekonomisi konumuna geleceğiz. Birçok sektörde dünyanın ilk 10 ülkesi arasındayız, bazılarında ilk 5 ülkesi arasındayız. Otomotivde 13'üncüyüz, tekstil-giyimde 7'nciyiz, Avrupa'da 3'üncüyüz. Müteahhitlikte dünyada 2'nciyiz. Turizmde dünyada 4'üncüyüz, turizm gelirinde 7'nciyiz. Savunma sanayinde dünyada 10'uncuyuz. Bundan 20 sene önce 250 milyon dolar savunma sanayi ihraç eden bir ülkeden, bugün 10 milyar dolarlık bir savunma sanayi ihracatına ulaştık."