Bakan Ersoy’dan SABAH’a özel açıklamalar! Türkiye’ye her saat 10 bine yakın turist geliyor





Pandemi döneminde Türkiye turizmi başarı hikâyesi yazdı. Bu nasıl oldu?

Yaşadığımız coğrafyada krizler eksik olmuyor. Bunlara karşı sektörü bağışıklı hale getirmemiz gerekiyordu. Türkiye'de turizm için her şey var. Deniz, kum, güneş, kültür, gastronomi, doğa, tarih… Doğru planlama, tanıtım ve stratejiyle yeni yol haritasını çizdik. Önce Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nı (TGA) kurduk. Yönetim Kurulu 15 kişiden oluşuyor. 3'ü bakanlık tarafından atanıyor. Diğer 12 üye ise sektör tarafından seçim ile belirleniyor. Daha önce kamu eliyle tanıtım yapılıyordu. Şimdi bağımsız yönetimi olan ve ağırlıklı olarak özel sektör tarafından seçilmiş üyelerden oluşan yönetim kurulu ajansın bütçesini yönetiyor; 'hangi ülkelere', 'ne yoğunlukta' ve 'tanıtıma ne kadar harcama' yapılacağına karar veriyor. Tanıtım faaliyetlerinde de daha esnek ve proaktif hareket ediliyor. Sadece TV reklamlarıyla yani offline medya ile değil, dijital ve sosyal medyayla da yoğun çalışılıyor. Tanıtımda PR faaliyetlerinin ağırlığını önemli ölçüde artırdık, daha da arttıracağız. Pandemide en yoğun ve en etkili tanıtım yapan ülke olduk. Pandeminin hemen başında turizm işletmelerinde Güvenli Turizm Sertifikası'nı hayata geçirdik. Bu dünyada bir ilkti. Hatta birçok ülke 'Bunu nasıl başardınız?' diye sorup, bizi örnek aldı. Pazar çeşitliliğine ağırlık verdik. Ayrıca Türkiye'nin gerek havalimanı gerekse limanlar ve yollar açısından altyapı eksikliği kalmadı. Bugün İstanbul Havalimanı'nda slot sorunu yok. Galataport ile dünyanın dev cruise gemilerini ağırlayabiliyoruz. Türk Hava Yolları gibi bir markamız var. Dünyanın 330 şehrine uçuyor. Uçuş yapılan her nokta artık hedef destinasyonumuz…