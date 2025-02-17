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Giriş Tarihi: 17.2.2025 11:11 Son Güncelleme: 17.2.2025 11:12

Bakan Işıkhan'dan meslek lisesi mezunlarına destek açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, meslek lisesi mezunlarının Aktif İşgücü Programları ile bilgi ve tecrübe açısından uzmanlaşmasını sağladıklarını kaydetti.

AA
Bakan Işıkhan’dan meslek lisesi mezunlarına destek açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aktif İşgücü Programları hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Bakan Işıkhan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Meslek lisesi mezunlarının Aktif İşgücü Programları ile bilgi ve tecrübe açısından uzmanlaşmasını sağlıyoruz. İşbaşı Eğitim Programlarında katılımcılara aylık 22 bin 104 lira cep harçlığı öderken, meslek lisesi mezunlarına kendi alanlarında katıldıkları programlarda cep harçlıklarını yüzde 30 daha fazla ödüyoruz. Bu alanda hem iş gücü piyasamızın ihtiyaçlarına göre şekillenen politikalarımızı sürdürecek hem de mezunlarımızı maddi açıdan destekleyecek çalışmalarımıza devam edeceğiz."

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Bakan Işıkhan'dan meslek lisesi mezunlarına destek açıklaması
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