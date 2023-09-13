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Giriş Tarihi: 13.9.2023 12:15

Bakan Kacır, Seul’de teknoloji şirketleriyle toplantı yaptı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, resmi temaslarını sürdürdüğü Güney Kore’nin başkenti Seul’de teknoloji şirketleriyle toplantı gerçekleştirdi.

DHA
Bakan Kacır, Seul’de teknoloji şirketleriyle toplantı yaptı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Dünyanın en büyük batarya üreticilerinden LG Energy, rüzgar türbini bileşenleri üreticisi CS Wind ve batarya katot üreticisi L&F ile kapsamlı toplantılar yaptık. Her bir şirketle olan diyaloğumuzda, Türkiye'nin sanayi ve teknolojideki büyüleyici dönüşümünden ve potansiyelinden bahsettik. 70 yılı aşkın tarihi bağlarımız ile iki dost ülkenin eşsiz başarı öyküleri, ortaklaşa gerçekleştirebileceğimiz daha parlak bir gelecek için yeni başlangıçlara vesile olacak. Yenilikçi teknolojilerde dünya sahnesinde öncü bir rol üstlenmeyi hedefliyoruz. Türkiye'ye olan yatırımcı ilgisi yükseliyor" dedi.

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Bakan Kacır, Seul’de teknoloji şirketleriyle toplantı yaptı
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