Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Kacır'dan kritik teknolojilerde tam bağımsız Türkiye mesajı
Giriş Tarihi: 15.02.2026 08:34

Bakan Kacır'dan kritik teknolojilerde tam bağımsız Türkiye mesajı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Kendi imkanlarımızla, kendi kabiliyetlerimizle, kendi insanımızın alın teriyle, akıl teriyle kritik teknolojilerde tam bağımsız, güçlü Türkiye'yi inşa etmeye devam edeceğiz" dedi.

AA
Bakan Kacır’dan kritik teknolojilerde tam bağımsız Türkiye mesajı
  • ABONE OL

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, kritik teknolojilerde tam bağımsız ve güçlü bir Türkiye inşa etmeye devam edeceklerini bildirdi.

Kacır, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımında, Antalya'da gerçekleştirilen, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) stratejik rotasının belirlendiği "TUSAŞ 2026 Yönetim Zirvesi" programına katıldığını belirtti.

Türkiye'nin savunma ve havacılıkta tam bağımsızlık yolculuğunun göz bebeği müesseselerinden biri olan TUSAŞ'ın yönetim zirvesinde Milli Teknoloji Hamlesi'ni konuştuklarını vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:

"Kendi imkanlarımızla, kendi kabiliyetlerimizle, kendi insanımızın alın teriyle, akıl teriyle kritik teknolojilerde tam bağımsız, güçlü Türkiye'yi inşa etmeye devam edeceğiz."

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Kacır'dan kritik teknolojilerde tam bağımsız Türkiye mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz