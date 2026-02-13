Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Şimşek: Cari denge sürdürülebilir seviyelerde, 2026'da pozitif görünüm sürecek
Giriş Tarihi: 13.02.2026 14:13 Son Güncelleme: 13.02.2026 14:25

Bakan Şimşek: Cari denge sürdürülebilir seviyelerde, 2026'da pozitif görünüm sürecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari dengenin sürdürülebilir seviyelerde olduğunu ifade ederek "2026 yılında enerji fiyatlarındaki ılımlı seyrin, ana ticaret ortaklarımızda iyileşen görünümün ve destekleyici avro/dolar paritesinin sürdürülebilir cari denge hedefimize olumlu katkı vermesini öngörüyoruz" dedi.

Bakan Şimşek: Cari denge sürdürülebilir seviyelerde, 2026’da pozitif görünüm sürecek
  • ABONE OL

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Zorlu küresel koşullara rağmen cari dengede sürdürülebilir seviyeler korunuyor.

2023 ortasında yüzde 5'e ulaşan yıllık cari açığın milli gelire oranı 2024'te yüzde 0,8'e geriledi. 2025'te bu oranın yüzde 1,6 olmasını bekliyoruz. Tasarruf tercihlerinde önemli yeri olan altın hariç tutulduğunda, 2003-23 döneminde milli gelire oranla ortalama yüzde 3 açık gerçekleşirken 2024'te yüzde 0,2 fazla verdik.

2025 yılında ise yüzde 0,3 gibi sınırlı bir açık öngörüyoruz. Programımıza duyulan güvenle dış finansmana erişim güçlenirken maliyetler de geriledi. Reel sektör ve bankaların dış borç çevirme oranları 2025'te sırasıyla yüzde 221 ve yüzde 218 oldu.

Finansman kalitesini iyileştiren ve üretim kapasitesini artıran gayrimenkul hariç doğrudan yatırım girişleri, 10,7 milyar dolar ile son on yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

2026 yılında enerji fiyatlarındaki ılımlı seyrin, ana ticaret ortaklarımızda iyileşen görünümün ve destekleyici avro/dolar paritesinin sürdürülebilir cari denge hedefimize olumlu katkı vermesini öngörüyoruz.

Cari dengedeki kazanımlarımızı kalıcı hale getirecek yapısal adımları hayata geçirmeye devam ediyoruz."

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Şimşek: Cari denge sürdürülebilir seviyelerde, 2026'da pozitif görünüm sürecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz