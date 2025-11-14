Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Şimşek: Dezenflasyon sürecek, beklentiler hedefe yakınsayacak
Giriş Tarihi: 14.11.2025 16:56 Son Güncelleme: 14.11.2025 17:09

Bakan Şimşek: Dezenflasyon sürecek, beklentiler hedefe yakınsayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını değerlendirdi. Bakan Şimşek, "Dezenflasyon sürecek, beklentiler hedefe yakınsayacak" dedi.

AA
Bakan Şimşek: Dezenflasyon sürecek, beklentiler hedefe yakınsayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kararlılıkla uyguladıkları politikalarla dezenflasyonun sürmesini ve gelecek dönemde beklentilerin hedeflere yeniden yakınsamasını öngördüklerini bildirdi.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Merkez Bankasının kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını değerlendirdi.

Yakın dönem gelişmelerine duyarlı olan enflasyon beklentilerinin, kasım ayında da artış gösterdiğini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Sıkı para ve maliye politikası, hedef enflasyonla uyumlu yönetilen, yönlendirilen fiyat ayarlamaları ile arz yönlü tedbirlerimiz dezenflasyon sürecini desteklemektedir. Kararlılıkla uyguladığımız politikalarla dezenflasyonun sürmesini ve önümüzdeki dönemde beklentilerin hedeflerimize yeniden yakınsamasını öngörüyoruz."

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Şimşek: Dezenflasyon sürecek, beklentiler hedefe yakınsayacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz