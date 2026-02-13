Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 13.02.2026 16:43

Bakan Yumaklı'dan selden etkilenen üreticilere destek açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sağanak ve fırtına nedeniyle olumsuzlukların yaşandığı illerde bakanlık ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Bakan Yumaklı, süreci yakından takip ettiklerini belirterek "Süreci yakından takip ediyor, vatandaşlarımızın ve üreticilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Bakan Yumaklı'dan selden etkilenen üreticilere destek açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Manisa, Konya, Isparta ve Kahramanmaraş başta olmak üzere, ülkemizin çeşitli yerlerinde etkili olan sağanak, fırtına ve yağışlardan olumsuz etkilenen tüm vatandaşlarımıza ve üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Olumsuzlukların yaşandığı illerde Tarım ve Orman Bakanlığı ve DSİ Genel Müdürlüğü ekiplerimiz, ilk andan itibaren vatandaşlarımızın ve üreticilerimizin yaşadığı mağduriyetleri gidermek için sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Olası olumsuzluk yaşanabilecek illerimizde de ekiplerimiz teyakkuz halindedir ve gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Devletimiz tüm imkanlarıyla sahadadır. Süreci yakından takip ediyor, vatandaşlarımızın ve üreticilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı'dan selden etkilenen üreticilere destek açıklaması
