Bakanlıktan yerel yönetimlere 96 milyar liralık çevre desteği

Bakanlık, çevre kirliliğinin önlenmesi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve daha temiz çevrede yaşanabilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimleri desteklemeye devam ediyor.

Bu kapsamda bu yıl belediyelere ve kamu kurumlarına 3 bin 787 proje için toplam 95 milyar 999 milyon 75 bin lira destek sağlandı.

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ise 2002-2025 yılları arasında belediyelere ve kamu kurumlarına 28 bin 197 projeye 25 milyar 756 milyon liralık destek verdi.

Son 23 yılda ise Bakanlık, çevre ve şehircilik alanında toplam 7 trilyon 93 milyar 151 milyon 460 bin lira yerel yönetimlere destek sundu.