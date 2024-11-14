Bankalara ‘Hangi Kredi’ cezası

Ticaret Bakanlığı da "hangikredi" isimli firma tarafından "Yeni müşterilere özel yüzde 0 faiz kredi" vaadiyle bankalara yönlendirilen müşterilere vaat edilen tutarın ödenmediğini belirledi. Aldatmacaya seyirci kalmayan Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, 7 bankaya toplam 3.8 milyon TL idari para cezası kesti. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, bankaların yeni müşteri kazanmak için "hangikredi" isimli internet sitesi ile yaptığı çalışmaya ceza yağdırdı. Kurul reklama konu kampanyadan tüketicilerin yararlanma koşullarına ilişkin bilgilendirmeye yer verilmediği, tüketicilerin "qr kod" ya da "müşteri ol" butonu aracığıyla doğrudan bankanın mobil uygulamasına yönlendirildiği, tüketicilerin uzaktan müşteri edinimi yöntemiyle sisteme girdiği ve banka müşterisi olduğu belirlendi. Tüketicilerin reklamlarda vaat edilen kredi hizmetinden yararlanamamasına karşın banka müşterisi yapılmasının ve tüketicilere kredi kartı ürünü pazarlanmasının ortalama tüketicinin karar verme yeteneğini azaltarak normal şartlar altında taraf olmayacağı bir tüketici işlemine taraf olmasına yol açtığı da belirlendi. Uygulamaların yanıltıcı nitelikte olduğuna hükmeden Kurul, tüketicilerin mağdur edildiğini belirledi. Bu kapsamda QNB Finansbank, Akbank, Garanti, İş Bankası, Denizbank, Türk Ekonomi Bankası, Burgan Bank'ın her birine 550 bin TL olmak üzere toplam 3 milyon 850 bin TL ceza kesti.