Çukurova Havalimanı uçuşa hazır! Tarih belli oldu: Başkan Erdoğan hizmete açacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, kamu kaynağı kullanmadan, yap-işlet-devret modeliyle yaklaşık 244,5 milyon avroluk bir yatırım gerçekleştirdiklerini, bu yatırımdan 25 yıl içerisinde de 297 milyon 100 bin avro kira bedeli sağlanacağını ifade etti.

Uraloğlu, 800 hektar üzerine inşa edilen havalimanının 8 milyon yolcu kapasiteli olduğuna dikkati çekti.

Havalimanının Türkiye'nin en önemli havacılık yatırımlarından olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Başta Adana ve Mersin olmak üzere tüm Çukurova'ya hizmet edecek havalimanımız Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Ağustos'ta hizmete açılacak." bilgisini paylaştı.