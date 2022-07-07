Benzin ve motorin litre fiyatı için peş peşe indirim açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir 7 Temmuz 2022 Akaryakıt fiyatları - benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar, kaç TL?

Akaryakıt fiyatları ile benzin ve motorin litre fiyatı son dakika gelişmeleriyle yakından takip edilmeye devam ediyor. Brent petrol piyasasında son günlerde gözlemlenen düşüşle beraber akaryakıt fiyatlarında da indirim beklentileri ortaya çıktı. Bu kapsamda ise "İstanbul, Ankara, İzmir 7 Temmuz 2022 Akaryakıt fiyatları ile benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Motorin ve benzin fiyatı son durum ve detaylar...