Benzin ve motorin litre fiyatı için peş peşe indirim açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir 7 Temmuz 2022 Akaryakıt fiyatları - benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar, kaç TL?

Akaryakıt fiyatları ile benzin ve motorin litre fiyatı son dakika gelişmeleriyle yakından takip edilmeye devam ediyor. Brent petrol piyasasında son günlerde gözlemlenen düşüşle beraber akaryakıt fiyatlarında da indirim beklentileri ortaya çıktı. Bu kapsamda ise "İstanbul, Ankara, İzmir 7 Temmuz 2022 Akaryakıt fiyatları ile benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Motorin ve benzin fiyatı son durum ve detaylar...
İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 11,97 TL
İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 12.42 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 12.29 TL
İzmir LPG litre fiyatı: 12,09 TL
Son durumda benzine 2 lira 13 kuruş, otogaza 1 lira 75 kuruş değerinde indirim gelmişti.
Motorin fiyatları da geçtiğimiz günlerde 2 TL indirim ardından 84 kuruş daha düşmüştü.
İşte güncel mazot ve benzin fiyatları…
ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 25,22 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 26,74 TL
İSTANBUL BENZİN VE MOTORİN FİYATI
İstanbul'da benzin litre fiyatı: 25,13 TL (Anadolu) – 25,12 TL (Avrupa)
İstanbul'da motorin litre fiyatı: 26,61 TL (Anadolu) – 26,64 TL (Avrupa)
Otogazın litre fiyatı ise İstanbul'da 10.69 TL'ye, Ankara'da 10.66 TL'ye, İzmir'de ise 10.56 TL'ye geriledi.
ANTALYA AKARYAKIT FİYATLARI
Antalya'da bir litre benzin fiyatı: 25,35 TL
Antalya'da bir litre motorin fiyatı: 26,88 TL
İZMİR BENZİN VE MOTORİN FİYATI
İzmir'de benzin litre fiyatı: 25,24 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 26,70 TL