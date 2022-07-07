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Giriş Tarihi: 7.7.2022 07:55

Benzin ve motorin litre fiyatı için peş peşe indirim açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir 7 Temmuz 2022 Akaryakıt fiyatları - benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar, kaç TL?

Benzin ve motorin litre fiyatı için peş peşe indirim açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir 7 Temmuz 2022 Akaryakıt fiyatları - benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar, kaç TL?

Motorin ve benzin fiyatı üzerindeki gelişmeler özellikle araç sahiplerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Brent petrol piyasasındaki hareketlilikten direkt olarak etkilenen benzinde yeni indirimler beklenirken öte yandan “İstanbul, Ankara, İzmir 7 Temmuz 2022 Akaryakıt fiyatları ile benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar, kaç TL?” soruları yanıt aramaya başladı. Brent petrolde varil fiyatı geçtiğimiz gün 100 doların altını gördü. Bu kapsamda akaryakıt fiyatlarında da yeni düşüşler bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir 7 Temmuz 2022 Akaryakıt fiyatları ile benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

Akaryakıt fiyatları ile benzin ve motorin litre fiyatı son dakika gelişmeleriyle yakından takip edilmeye devam ediyor. Brent petrol piyasasında son günlerde gözlemlenen düşüşle beraber akaryakıt fiyatlarında da indirim beklentileri ortaya çıktı. Bu kapsamda ise "İstanbul, Ankara, İzmir 7 Temmuz 2022 Akaryakıt fiyatları ile benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Motorin ve benzin fiyatı son durum ve detaylar...

GÜNCEL LPG FİYATLARI

İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 11,97 TL

İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 12.42 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 12.29 TL

İzmir LPG litre fiyatı: 12,09 TL

AKARYAKIT FİYATLARI İNDİRİM – ZAM HABERLERİ

Son durumda benzine 2 lira 13 kuruş, otogaza 1 lira 75 kuruş değerinde indirim gelmişti.

Motorin fiyatları da geçtiğimiz günlerde 2 TL indirim ardından 84 kuruş daha düşmüştü.

İşte güncel mazot ve benzin fiyatları…

GÜNCEL MOTORİN – BENZİN FİYATLARI 6 TEMMUZ

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 25,22 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 26,74 TL

İSTANBUL BENZİN VE MOTORİN FİYATI

İstanbul'da benzin litre fiyatı: 25,13 TL (Anadolu) – 25,12 TL (Avrupa)

İstanbul'da motorin litre fiyatı: 26,61 TL (Anadolu) – 26,64 TL (Avrupa)

LPG FİYATI

Otogazın litre fiyatı ise İstanbul'da 10.69 TL'ye, Ankara'da 10.66 TL'ye, İzmir'de ise 10.56 TL'ye geriledi.

Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye

ANTALYA AKARYAKIT FİYATLARI

Antalya'da bir litre benzin fiyatı: 25,35 TL

Antalya'da bir litre motorin fiyatı: 26,88 TL

İZMİR BENZİN VE MOTORİN FİYATI

İzmir'de benzin litre fiyatı: 25,24 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 26,70 TL

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Benzin ve motorin litre fiyatı için peş peşe indirim açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir 7 Temmuz 2022 Akaryakıt fiyatları - benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar, kaç TL?
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