Benzin ve motorine indirim geliyor! Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

Akaryakıt sektörü kaynaklarına göre, yarından itibaren benzin ve motorin fiyatlarında indirim uygulanacak.

Benzinin litresine 73 kuruş, motorinin litresine ise 2 lira 11 kuruşluk bir indirim yapılması bekleniyor.

LPG'de ise herhangi bir fiyat değişikliği bulunmuyor.