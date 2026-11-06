Berat Albayrak ’bu sistem kurulmalı’ diyerek gündeme getirmişti! Hal Yasası Meclis’e sunuldu

Yasal düzenleme ile fiyat artışlarının önüne geçilmesi, kurallara uymayanlara hapis ve idari para cezasının getirilmesi amaçlanıyor. Kayıt dışılığın önlenmesine, vergi kaybının sonlandırılmasına yönelik maddeler hazırlanacak. Yerli ürünleri satan marketlere vergisel teşvikler sağlanacak. Tarımsal kooperatif sayısının iki katına çıkarılması öngörülüyor.

ARACILAR DEVREDEN ÇIKACAK

Hallerde dijital takibin güçlendirilmesi geliştirilecek. Bildirim, satış ve denetim süreçlerinin daha şeffaf ve hızlı yürütülmesi sağlanacak. Rafların büyük bölümüne yerli ürünlerin konulması zorunlu olacak.

Hallerde stok takibi, kalite sınıflandırması ve gıda güvenliği denetimlerindeki sorumlulukları artacak. Üretici ile tüketici arasındaki komisyonların devreden çıkarılarak fiyatların kural dışı artışının önüne geçilmesi sağlanacak.

Böylelikle; üreticinin ürününü doğrudan marketlere, tüketiciye veya çevrimiçi kanallara satmasının kolaylaştırılmasının önü açılacak. Aracıların ve komisyoncuların devreden çıkarılması sağlanacak.

BERAT ALBAYRAK GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nda Hal Yasası'nı gündeme getirmişti.

Albayrak o dönemde; "Sebze ve meyve fiyatlarına doğrudan etki eden, suni süreçleri azaltacak hal yasasının önümüzdeki çok yakın süreçte TBMM gündemine geleceğini biliyoruz. İnşallah komisyonculuk tarihe karışacak. Satışta rekabet üst düzeye çıkacak, ve yeni haller, yeni satış alanları, üretici ve üretici örgütlerinin satış imkanlarının artırılması sağlanacak. Soğuk hava depolarıyla lojistikteki kayıpların da önüne geçilecek. Türkiye´de bu ekosistemin kurulması sadece enflasyon açısından değil, aynı zamanda gıda ürünlerine çok daha makul fiyatlarla erişilmesi açısından da önemli." ifadelerini kullanmıştı.

"AK PARTİ GRUBU EN SON ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hal yasasına ilişkin çalışmalarda bakanlık olarak biz de vardık. Gıda komitesinde zaten bunların hepsi konuşuldu. Üretici birliklerinin ve kooperatiflerinin hallerde, pazarlarda daha fazla yer alması, hatta üretici birliklerinin hallerin dışında ürün satış noktaları oluşturabilmesi gibi konular. Şu anda AK Parti grubunda en son çalışmalarını tamamladılar. Sanıyorum komisyona gelecek. Daha farklı konular da var. Örneğin büyük satış noktalarının belli bir miktara kadar direkt üreticiden alabilmesini sağlayan bir sistem. Aradaki aracıları kaldıracak, daha hızlı, sözleşmeli üretimi teşvik edecek uygulamalar onun içerisinde yer almış olacak. Hep birlikte son halini görmüş olacağız. Ürünü tarladan son tüketici noktasına ne kadar hızlı getirebilirsiniz o aradaki maliyetleri azaltmış olacaksınız. Şu anda maliyetlerin büyük bir bölümü zaten taşımadan geliyor. Petrol fiyatlarındaki artış da buna bir etken." sözlerini kullandı.