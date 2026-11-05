İşte enerji alanındaki tarihi miras: Berat Albayrak’ın adımlarının önemi bugün daha iyi anlaşılıyor

2. NÜKLEER ENERJİ YATIRIMLARI

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu'da önemli aşamalar kaydedildi ve 2018'de ilk ünitenin temeli atıldı. Sinop Nükleer Güç Santrali ve üçüncü nükleer santral için de çalışmalar yürütüldü.

3. YENİLENEBİLİR ENERJİ

Güneş ve rüzgâr enerjisinde YEKA modeli devreye alınarak büyük ölçekli yatırımların önü açıldı.

4. DOĞALGAZ DEPOLAMA TESİSLERİ

Doğal gaz arz güvenliğini güçlendirmek amacıyla Tuz Gölü ve Silivri yer altı depolama tesislerinin kapasite artırımı ve geliştirilmesi çalışmalarına ağırlık verildi. Böylece kış aylarında artan tüketim ve olası arz kesintilerine karşı Türkiye'nin depolama altyapısının güçlendirilmesi hedeflendi.

5. NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ

Stratejik madenler ve nadir toprak elementlerinin Türkiye'de değerlendirilmesi Milli Enerji ve Maden Politikası'nın önemli başlıkları arasına alındı. Bu kaynakların araştırılması, işlenmesi ve yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülmesi hedeflendi.

6. MANYETİK VERİ TOPLAMA

Türkiye'nin yer altı kaynaklarının daha etkin tespit edilmesi amacıyla jeofizik araştırmalar ve manyetik veri toplama çalışmalarına ağırlık verildi. Maden potansiyelinin belirlenmesi için Türkiye'nin jeofizik haritasının oluşturulması hedeflendi.

7. PETROL KEŞİFLERİ

Petrol arama faaliyetlerinde yerli imkânların kullanılması ve sondaj çalışmalarının artırılması için yeni bir strateji uygulamaya konuldu. Özellikle kara ve deniz sahalarında arama faaliyetlerinin yoğunlaştırılmasıyla Türkiye'nin yerli petrol potansiyelinin ortaya çıkarılması amaçlandı.

8. DOĞALGAZ KEŞİFLERİ

Türkiye'nin doğal gazda dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla Karadeniz ve Akdeniz başta olmak üzere farklı sahalarda arama faaliyetleri hızlandırıldı. Yerli sondaj filosunun oluşturulmasıyla denizlerde kendi imkânlarıyla hidrokarbon arayabilen bir Türkiye hedeflendi.

9. UCUZ ELEKTRİK

Enerji maliyetlerinin düşürülmesi ve tüketicinin korunması enerji politikalarının öncelikleri arasında yer aldı. Elektrik üretiminde de maliyetleri düşürecek rekabetçi modeller üzerinde çalışıldı.

10. ULUSLARARASI DEV BORU HATLARI

Türkiye'nin enerji koridoru konumunu güçlendiren TANAP'ın inşasında önemli aşamalar tamamlandı ve hat 2018'de açıldı. TürkAkım projesinin de inşaat süreci başlatılarak Türkiye'nin uluslararası doğal gaz taşımacılığındaki rolünün genişletilmesi hedeflendi.

11. STRATEJİK BOR MADENİ

Türkiye'nin dünya rezervlerinde önemli bir paya sahip olduğu bor madeninin ham madde olarak ihracatı yerine katma değerli ürünlerle ekonomiye kazandırılması hedeflendi. Bor teknolojileri, Ar-Ge ve yerli üretimin geliştirilmesi stratejik öncelikler arasına alındı.

12. ENERJİDE MERKEZ ÜLKE OLMA HEDEFİ

Türkiye'nin yalnızca enerji tüketen ve transit geçiş sağlayan değil, aynı zamanda enerji ticaretinde söz sahibi olan bir ülkeye dönüşmesi hedeflendi. TANAP, TürkAkım ve uluslararası enerji iş birlikleri, petrol ve doğalgaz keşifleri bu vizyonun temel unsurları olarak öne çıktı.

13. YERLİ KÖMÜR STRATEJİSİ

İthal kömüre bağımlılığın azaltılması ve yerli kömür rezervlerinin ekonomiye kazandırılması amacıyla yerli kömür stratejisi oluşturuldu. 2017'de açıklanan Akıllı Kömür Stratejisi ile üretim, teknoloji, çevre ve iş güvenliği alanlarında yeni bir yaklaşım benimsendi.

14. YERLİ ENERJİ TEKNOLOJİLERİ VE EKİPMAN ÜRETİMİ

Güneş ve rüzgâr enerjisi ihalelerinde yerli ekipman üretimi, teknoloji transferi ve Ar-Ge şartları öne çıkarıldı. YEKA modeliyle Türkiye'nin yalnızca enerji üreten değil, enerji teknolojileri geliştiren ve üreten bir ülke olması amaçlandı.

15. ENERJİ VERİMLİLİĞİ SEFERBERLİĞİ

2017-2023 dönemini kapsayan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı hazırlandı ve 2018'de uygulamaya konuldu. Sanayi, binalar, ulaşım ve enerji sektörlerinde tasarruf sağlanması için 2023'e kadar 10,9 milyar dolarlık yatırım yapılması hedeflendi.