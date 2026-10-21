Berat Albayrak döneminde hayata geçirilmişti! Yaz saati uygulamasıyla 27 milyarlık tasarruf: Şimdi de ABD'nin gündeminde...

Enerji tasarrufu sağlamak amacıyla 2016 yılında hayata geçirilen kalıcı yaz saati uygulaması ile 27 milyar liralık tasarruf elde edildi. Türkiye'de 10 yıldır devam eden uygulama ABD'nin gündemine geldi. ABD Başkanı Donald Trump konuyla ilgili düzenleme yapan yasa tasarısının Senato tarafından kabul edilmesi çağrısında bulundu.

2016'DA UYGULAMAYA KONULDU

Kış saati uygulaması kapsamında her yıl Ekim ayının son haftasında saatler bir saat geri alınırdı. Gün ışından daha fazla yararlanmak ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla 2016 yılında sabit yaz saati uygulamasına geçildi.

TÜRKİYE'YE ÇOK ÖNEMLİ BİR KATKI YAPTI

Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak "Aynı istikamette devam edeceğiz. Orada da bir problem yok. Çünkü hakikaten verimlilik dedik. İşte bu verimlilik hususunda bu yaz saat uygulaması Türkiye'ye çok önemli bir katkı yaptı. Bu süreç devam edecek" ifadelerini kullandı.



Yaz saati uygulamasıyla 27 milyarlık tasarruf: Türkiye modeli ABD gündeminde! | Video

27 MİLYAR LİRALIK TASARRUF

Yaz saati uygulamasıyla daha fazla gün ışığından yararlanıldı. Böylece elektrik tüketimi düştü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar 2016 Ekim-2025 Mart döneminde bugünkü elektrik fiyatlarıyla yaklaşık 27 milyar liraya denk gelen 13 milyar kilowatt saat tasarruf sağlandığını açıkladı.

TRUMP KALICI YAZ SAATİNE GEÇMEK İSTİYOR

Türkiye'de Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde 10 yıl önce uygulamaya konulan kalıcı yaz saati modeli şimdi ABD'nin de gündeminde. ABD Başkanı Donald Trump saatleri ileri geri alma saçmalığına son verilmesini istedi.

Yaz kış saati uygulamasının ekonomiye büyük yük getirdiğini belirten Trump, akşam saatlerinde gün ışığından daha fazla yararlanılması için kalıcı yaz saatine geçilmesini destekledi.

Trump bu konuda düzenleme yapan yasa tasarısının Senato tarafından kabul edilmesi çağrısında bulundu.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör