'KARAÇİ LİMANI'NA 18 GÜNDE ULAŞTIK'

Geminin kaptanı Saadettin Kütüklüoğlu, Pakistan yolculuğunun 18 gün sürdüğünü belirterek, "Ülkemizin aldığı tedbirler sayesinde gayet güvenli ve emniyetli bir şekilde seyrimizi tamamladık, Karaçi Limanı'na geldik. İnşallah güzel haberlerimizi paylaşmak da nasip olur" dedi.

'ÜLKEMİZİ İKİNCİ KEZ YURT DIŞINDA TEMSİL EDİYORUZ'

Geminin başmühendisi Doğukan Oflaz, Somali'de de aynı ekibin görev yaptığını hatırlatarak, "Çok gururluyuz. Ülkemizi ikinci kez yurt dışında temsil ediyoruz. Pakistan'da görev almaktan mutluyum" diye konuştu. Veri Kalite Kontrol Şefi Başak Turguz Birkuş da "Hepimiz bu proje için çok heyecanlıyız. Türk mühendisliğini ikinci kez uluslararası sahada göstermenin gururunu yaşıyoruz" dedi. Geminin 3'üncü zabiti Uğur Koç, bu projelerde denizde ve karada çok sayıda personelin emek verdiğini söyledi. Elektrik-teknik zabiti Ferhat Emek ise katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Bakan Bayraktar'a teşekkür ederek, "Gururluyuz. Bu gurur hepimizin, Türk milletinin gururu" açıklamasında bulundu.

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